El Juzgado Civil y Comercial N.º 6 de Morón condenó a Cencosud S.A., Providencia Seguros y SMG Seguros a pagar $45.000.000 por el robo de un automóvil en el estacionamiento de Plaza Oeste Shopping. A esa suma deberá agregarse el valor de reposición del rodado una vez que la sentencia quede firme, más intereses y costas.



El hecho ocurrió el 27 de febrero de 2024, cuando el hijo del propietario dejó su Fiat Spazio T modelo 1992 en la playa del centro comercial para ir al cine. Al salir de la función, recibió una alerta de Mercado Pago por un cobro de TelePASE a las 16:40 en el peaje de Ituzaingó del Acceso Oeste y, al bajar al estacionamiento, comprobó que el auto había sido robado mientras la barrera de salida permanecía levantada.



El tribunal encuadró el caso bajo la Ley de Defensa del Consumidor y descartó el argumento de Cencosud de que el estacionamiento gratuito la eximía de custodia, ratificando que el shopping tiene un deber ineludible de seguridad. Además, responsabilizó a Providencia Seguros por incumplir la póliza vigente contra robo total y extendió la condena a SMG Seguros, aseguradora del centro comercial.



En total, el fallo fijó $20.000.000 por privación de uso —por los casi dos años y nueve meses sin el vehículo—, $15.000.000 por daño moral y $10.000.000 en concepto de daño punitivo por la inconducta de las empresas involucradas.