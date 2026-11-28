Dos motochorros de 17 y 18 años fueron detenidos este 28 de noviembre en el partido de Morón, minutos después de haber asaltado a mano armada a un vecino en la vía pública. La policía logró recuperar la totalidad de los elementos robados y secuestró un revólver que registraba pedido de secuestro activo desde hacía casi una década.



El asalto sucedió entre las calles Los Olivos y Charcas, donde un hombre de 63 años fue abordado por dos sujetos que circulaban a bordo de una motocicleta Yamaha 110 de color gris sin chapa patente. Bajo amenazas con un arma de fuego, le sustrajeron una mochila con pertenencias y un teléfono celular Samsung A32s negro, para luego darse a la fuga. Afortunadamente, la víctima resultó ilesa.

Instantes después del hecho, personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) desplegó un rápido rastrillaje y logró interceptar y detener a ambos sospechosos, domiciliados en las localidades de Rafael Castillo y Los Pinos, en el cruce de las calles Peguy y San Eugenio.



En la requisa, los efectivos recuperaron el botín de la víctima y secuestraron un revólver calibre .32 marca Rubi, de color gris, con cuatro municiones intactas y dos servidas. Al verificar la numeración del arma, se constató que poseía un pedido de secuestro activo por robo desde 2017, solicitado por la Comisaría 1ra de Florencio Varela con intervención de la UFI N° 5 de Quilmes.



La causa quedó caratulada como "Robo Agravado por el Empleo de Arma de Fuego y Portación Ilegal de Arma de Uso Civil", con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Menores N° 2 del Departamento Judicial de Morón, a cargo del Dr. Iturri.