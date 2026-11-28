El espacio Peronismo por la Provincia de Buenos Aires cerró su ciclo anual de plenarios en la Sociedad de Fomento Iparraguirre de Ituzaingó con la participación de más de 300 militantes y dirigentes de la primera sección electoral. La jornada, encabezada por Gisela Marziotta y con la presencia de referentes como Víctor Santa María y Darío Duretti, marcó el cierre de una gira que comenzó el 30 de mayo en Junín y proyectó el trabajo territorial hacia el calendario electoral de 2027.

Balance del ciclo y convocatoria territorial

El encuentro en Ituzaingó funcionó como síntesis de una serie de plenarios que recorrieron distintas secciones electorales de la provincia de Buenos Aires desde mayo. Según el documento adjunto, la iniciativa buscó construir un espacio de escucha y organización política de cara a los próximos compromisos electorales.

"Nuestro Pueblo nos está exigiendo que estemos cerca, que los escuchemos, que no los dejemos solos, que nos organicemos para resolver cada uno de los problemas que viene generando este Gobierno desde que asumió" — aseguró Marziotta



Durante su intervención, destacó el trabajo de quienes sostuvieron las reuniones a lo largo del año y planteó el objetivo de ampliar el debate dentro del peronismo. La dirigente sostuvo que el espacio llegó "a sumar más voces a la discusión política, que sirvan para abrir puertas y sumar, porque tenemos la responsabilidad histórica de estar en movimiento de cara al año electoral que se nos viene".

En el cierre del encuentro, Víctor Santa María, secretario general del SUTERH, vinculó el diagnóstico social con la necesidad de articulación política. Afirmó que Peronismo por la Provincia de Buenos Aires "es una expresión dentro del peronismo, que nos permite escuchar a la gente de cara al año electoral que se nos viene". Además, añadió que "El peronismo tiene que estar unidos, con todos y todas y expresar una fórmula que nos contenga a todos, tanto a nivel nacional, como en la provincia de Buenos Aires. Queremos construir un proyecto de país con la gente, escuchando a la gente y tratando de representar a la gente que está muy dañada por las políticas de este gobierno".

La centralidad de Cristina Kirchner

La situación de Cristina Fernández de Kirchner estuvo presente a lo largo de toda la actividad. El documento base de la convocatoria planteó que no existe democracia plena cuando los poderes judicial y económico buscan disciplinar a quienes representan a las mayorías populares, y señaló que la consigna "Cristina Libre" expresa la defensa de una identidad política y de un proyecto de país.



En esa línea, Marziotta afirmó que "Cristina es inocente, debe estar libre y tiene que ser la candidata del Peronismo el año que viene, para que volvamos a tener un gobierno que empiece a solucionar los problemas que nos va a dejar Javier Milei".



La convocatoria reunió a cuadros políticos y gremiales de distintas procedencias territoriales y sectoriales y contó con la participación del concejal de Ituzaingó por el Frente Renovador, Carlos Acuña