Un delincuente ingresó a robar en una vivienda de Ituzaingó este sábado al mediodía y, en apenas 13 minutos, se llevó toda la colección de indumentaria del Club Deportivo Morón perteneciente a la dueña de casa, además de calzado y mochilas. La secuencia de la huida quedó registrada por la cámara de seguridad de una vecina.



El hecho ocurrió este sábado 28 de noviembre en un domicilio ubicado en inmediaciones de Paul Groussac y Medina, en el barrio Libertador San Martín. Según relató la damnificada a La Ciudad, el ataque se produjo mientras ella se encontraba trabajando y su pareja junto a su hija habían salido por una hora y media para llevar a vacunar a su perro.



Aproximadamente una hora después de que se retiraran de la propiedad, un hombre que actuó solo descarriló el portón de entrada y golpeó la puerta principal con una herramienta hasta romper la cerradura para acceder al interior.

Una vez en el interior, el sujeto revolvió distintos ambientes de la vivienda y terminó llevándose prendas y accesorios. Entre lo sustraído figura la colección completa de ropa del Deportivo Morón de la víctima, que incluía camisetas, remeras, buzos, pantalones, musculosas y un camperón, además de zapatillas y una campera marca Adidas, y una mochila Under Armour.



Según detalló la damnificada a La Ciudad, su colección estaba compuesta por más de 25 camisetas y tenía un fuerte valor sentimental: incluía modelos de viejas épocas, una casaca de edición limitada y una pieza utilizada por un jugador en la semifinal de la Copa Argentina frente a River Plate, en 2017.



De acuerdo con las imágenes aportadas por una vecina, el ladrón ingresó a las 12:39 y se retiró a las 12:52 caminando por la calle Medina en dirección hacia el supermercado Carrefour, cargando dos mochilas llenas, una de ellas propiedad de la víctima. La pareja y la hija de la mujer regresaron a la vivienda apenas seis minutos después de que el sospechoso abandonara el lugar.



Tras advertir el robo, la familia radicó la denuncia correspondiente en la Comisaría 4ª de Ituzaingó.



En paralelo, la damnificada difundió el caso a través de sus redes sociales para solicitar la colaboración de los vecinos de la calle Medina que cuenten con cámaras de seguridad y puedan aportar registros más nítidos del rostro del autor, quien al momento del hecho vestía una remera roja y ojotas.