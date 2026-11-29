Los fanáticos del sonido analógico y la cultura melómana del oeste tienen un nuevo motivo para celebrar. La House Feria prepara su regreso a Ituzaingó con una jornada pensada para coleccionistas y familias que busquen disfrutar de una propuesta diferente.





El punto de encuentro será el bar El Jardín, ubicado en Juncal 121. La cita está programada para el martes 8 de diciembre, en el horario de 12:00 a 19:00 horas, aprovechando el feriado para transformar la tarde en un paseo relajado de buena música, gastronomía y encuentro barrial.





Quienes se acerquen al lugar encontrarán un amplio abanico de opciones para nutrir sus colecciones o iniciarse en el apasionante mundo de la música en formato físico. Entre los principales atractivos de esta edición se destacan puestos dedicados a la compra, venta y canje de vinilos de todas las épocas, CDs y cassettes; venta de merchandising oficial, accesorios para el cuidado de los discos, indumentaria y piezas difíciles de conseguir en el mercado convencional; como así también la propuesta gastronómica que siempre ofrece el Jardin, con platos variados y cerveza fría para acompañar la recorrida.

Con entrada libre y gratuita, la House Feria promete despedir el año a lo grande y convertir la tarde del 8 de diciembre en un punto de encuentro para muchos vecinos de la zona oeste de la provincia de Buenos Aires y coleccionistas que deseen reencontrarse con los formatos del pasado.