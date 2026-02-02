Febrero se llena de propuestas culturales en Ituzaingó

El verano en Ituzaingó no solo se vive bajo la sombra de sus frondosos árboles, sino también a través de una cartelera cultural que, durante este mes de febrero, promete transformar el centro de la ciudad en un polo de encuentro artístico y recreativo. Con una oferta que combina las artes visuales, el teatro independiente, la música popular y el espíritu del carnaval, el municipio reafirma su identidad como uno de los faros culturales del conurbano bonaerense.





La cita obligada para los amantes de las artes plásticas comienza el jueves 5 de febrero en la Galería de Arte Municipal (Soler 217). En una jornada doblemente especial, el espacio abrirá sus puertas para presentar dos visiones estéticas contrastantes y poderosas.





A las 17:00 hs, se inaugurará "La orden del caos de Crimecian". Apenas dos horas más tarde, a las 19:00 hs, llegará el turno de "La muerta y yo", la muestra de Sofía Benítez. Ambas exposiciones permanecerán abiertas al público hasta el 28 de febrero, consolidando a la calle Soler como el epicentro de la vanguardia visual de la zona.

Para quienes buscan la calidez de las artes escénicas, el Centro Cultural Ituzaingó (Soler y Mansilla) se viste de gala. Los viernes de teatro se han convertido en un clásico local, y este mes la Sala Teatral ofrecerá funciones a las 20:00 hs con una programación variada: el viernes 6, el telón sube para "La última función" y "Un día especial"; el viernes 20, la cita es con "El Embuste" y "La Prudencia"; mientras que el viernes 27, el mes cierra con la propuesta participativa de "Teatro Foro".





Finalmente, el espacio público se mantiene como el gran anfitrión de los fines de semana. La Plaza San Martín (24 de Octubre y Mariano Acosta) sigue siendo el punto de encuentro por excelencia para los amantes de nuestras raíces.





Los sábados a las 18:00 hs, el Patio de Folclore convoca a pañuelos al aire y zapateos bajo el sol de la tarde. En tanto, los domingos a la misma hora, el Baldosón de Tango se adueña de la plaza, invitando a vecinos y visitantes a sacarle viruta al piso en una de las milongas abiertas más queridas de la región.





Pero febrero también es sinónimo de murga. Por eso, del 4 al 25 de febrero, se llevará adelante "Pedacitos de Carnaval" (de 18:00 a 20:00 hs). Una oportunidad ideal para que grandes y chicos se acerquen a los instrumentos, trajes y símbolos que dan vida a nuestra fiesta popular.





Con entrada libre y gratuita en la mayoría de sus actividades, Ituzaingó demuestra que la cultura no se toma vacaciones. Es, más bien, la excusa perfecta para salir a caminar el barrio y redescubrir nuestra identidad.