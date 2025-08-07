Femicidio en Moreno: buscan a su pareja

Lucía Rubio tenía 30 años y fue encontrada asesinada a golpes en su vivienda del complejo Las Catonas, en Moreno. Su pareja, Mauro Ezequiel Calderón, está prófugo y es el principal sospechoso del femicidio. La Policía lo busca desde el martes por la noche, cuando fue visto por última vez.



El crimen fue descubierto por el hermano de la víctima, que decidió ir al domicilio luego de varios intentos fallidos de comunicarse con ella. Al ingresar, se encontró con una escena violenta y dio aviso a la Policía.



Durante las pericias, la Policía Científica secuestró una maza de albañilería que habría sido utilizada como arma homicida. También se encontraron dosis de cocaína en el lugar.



Calderón, de 31 años, fue visto por última vez el martes por la noche. Desde entonces permanece prófugo y es intensamente buscado por la Policía.



La agrupación Furia Transfeminista de Moreno difundió su imagen a través de redes sociales y exigió justicia por Lucía.



Interviene la UFI N°1 de Moreno, a cargo de Leandro Ventricelli.

En caso de que sufras violencia de género

Si te encontrás en una emergencia, podés llamar al 911. Si necesitás asesoramiento, información o contención, podés llamar al 144. Cualquiera de estos números tiene atención las 24 horas, los 365 días del año, de manera gratuita y confidencial.