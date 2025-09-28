Feria Cultural de Haedo: conocé todos los detalles sobre este evento

Es importante destacar que esta feria, que reunirá a varias editoriales, diversos autores independientes y a un gran número de emprendedores, se desarrollará en la empedrada de Perito Moreno (Perito Moreno 92, Haedo) y contará con un amplio abanico de actividades para toda la familia.



La misma tendrá su apertura oficial a partir de las 14:00hs y desde ese momento comenzarán a desplegarse las distintas propuestas culturales. El inicio de la jornada contará con la participación de "Estatales Arte", quienes estarán pintando en vivo y sortearán la obra al final del evento. Luego tendrá lugar el show de "Al Mal Paso", dedicado a las infancias.

Durante el desarrollo de este evento se llevará adelante un espacio de radio abierta en donde se realizarán diferentes sorteos. Además se podrá recorrer los más de 80 puestos de la feria de emprendedores locales, la cual estará desplegada a lo largo de toda la calle Perito Moreno.



La artista y compositora uruguaya Agustina Canavesi estará presente, animando la tarde, con todo su repretorio musical, como así también lo hará Soema Montenegro. Los interesados podrán participar, entre las 16:00 y las 18:00hs, de diferentes mesas simultáneas de ajedréz.



Ya para el final, se podrá disfrutar de los shows del grupo "Improvisados" y de "Juan e os Escoteiros". "Les esperamos con un alimento no perecederos", indicaron desde Yatay Libros ya que dichos alimentos serán destinados a la organización Calles Solidarias.