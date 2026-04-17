Morón: llega una nueva edición de la Fiesta y Concurso Regional de la Berenjena al Escabeche

Una vez más, el partido de Morón se convierte en el epicentro de los sabores tradicionales. Este sábado 18 de abril, a partir de las 13:00hs, el Espacio de Agroecología Urbana (Stevenson 2355) será el escenario de la séptima edición del tan esperado Concurso Regional de la Berenjena al Escabeche.



El evento, que ya es un clásico indiscutido en la agenda de los vecinos y las vecinas de zona oeste, invita a toda la comunidad a disfrutar de una tarde distinta. Lo hace mediante distintas propuestas pensadas para todas las familias que se acerquen a este evento en el partido de Morón.

El desafío de cada edición: encontrar la conserva perfecta





Este certamen ha ido creciendo año tras año, en cuanto a convocatoria y prestigio, llegando a convertirse en un verdadero desafío tanto para los aficionados como para los productores con más experiencia. Todos ellos aguardan la realización de este tradicional encuentro para poner a prueba sus recetas y consagrarse como los actuales portadores de la mejor conserva de berenjenas al escabeche.



Los expertos del jurado saben que no se trata solo de meter vegetales en un frasco. El secreto del éxito radica en encontrar el punto exacto de cocción para que la hortaliza mantenga su firmeza y no se desarme, logrando al mismo tiempo absorber a la perfección los aromas indispensables de cualquier buena conserva: el laurel, el ají molido y, por supuesto, el ajo.





Es importante destacar que, más allá de la competencia central, la jornada se proyecta como un gran festival comunitario. Dicho esto, aquellos vecinos de zona oeste que se acerquen al Espacio de Agroecología Urbana podrán disfrutar de: degustaciones de las preparaciones locales, feria ambiental con productores de la zona, radio abierta y música en vivo, y visitas guiadas por el predio.



Esta última actividad es una excelente oportunidad práctica para que los vecinos de Morón y distritos aledaños, como Ituzaingó, Hurlingham y Merlo, conozcan de primera mano cómo funcionan las huertas urbanas. Es, además, una forma para seguir fomentando la soberanía alimentaria a través de la recuperación de espacios públicos.