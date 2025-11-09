Feria Lupita llega esta tarde a Parque Leloir

Una gran opción para disfrutar de este fin de semana en zona oeste es acercarse a Pompeya Leloir (Martín Fierro 2997) y recorrer los distintos emprendimientos que se instalaran durante toda la tarde. De esta manera de podrá pasear entre el característico arbolado de Parque Leloir , disfrutar de algún trago en Pompeya y visitar los puestos de Feria Lupita.



"Vení a disfrutar una tarde con mucha buena energía, música y cosas lindas", destacaron desde las redes de Feria Lupita. Esta propuesta invita también a todas las familias ituzainguenses y de zonas aledañas a acercarse para, entre otras cosas, aprovechar el buen tiempo pronosticado para este domingo.

Es importante destacar que la Feria Lupita es una propuesta que reúne al arte y al diseño de autor. Los inicios de la misma se remontan a 2021 -luego de la pandemia del covid-19 y una vez levantadas todas las restricciones- con el objetivo de agrupar a diferentes emprendimientos que buscaban un espacio de encuentro y desarrollo.



Esta se caracteriza por la gran variedad de emprendimientos, sobre todos los relacionados al arte y al diseño, que le dan vida a los diferentes espacios en donde Feria Lupita lleva adelante sus encuentros con la comunidad. Dicho esto, también se pueden hallar algunos puestos que se dedican a la reventa de otros productos como ropa, mates, etc.