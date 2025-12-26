Feriados 2026: Así quedó el calendario oficial para el año que viene

El gobierno nacional ya oficializó el calendario de feriados para el 2026, agregando tres días no laborables a los feriados inamovibles de todos los años, con el objetivo de promover el turismo en todo el país.





La medida fue publicada en el Boletín Oficial con la Resolución 164/2025 que lleva la firma del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni. De este modo, quedaron establecidas tres jornadas no laborables para el año que viene, en los días: lunes 23 de marzo, el viernes 10 de julio y el lunes 7 de diciembre.





Estas nuevas fechas se suman a los feriados nacionales inamovibles ya previstos en el artículo 7° de la Ley Nº27.399, del martes 24 de marzo, del jueves 9 de julio y martes 8 de diciembre. Así, se generarán tres fines de semana largos de cuatro días.





Sin embargo, es menester aclarar que los días no laborables no son en sí feriados nacionales y que la decisión de trabajar o no queda a cargo del empleador. Además, dichas jornadas no se pagan como feriados, sino como días normales.





Tras el anuncio del gobierno nacional sobre los nuevos días no laborables para el 2026, el calendario oficial de feriados quedaría de la siguiente manera:





Enero

Jueves 1: Año Nuevo.





Febrero

Lunes 16 y martes 17: Carnaval.





Marzo

Lunes 23: día no laborable con fines turísticos.

Martes 24: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.





Abril

Jueves 2: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas que este año coincidirá con el Jueves Santo (día no laborable).

Viernes 3: Viernes Santo.





Mayo

Viernes 1: Día del Trabajador.

Lunes 25: Día de la Revolución de Mayo.





Junio

Lunes 15: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (se conmemora el 17, pero se trata de un feriado trasladable).

Sábado 20: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano.





Julio

Jueves 9: Día de la Independencia.

Viernes 10: día no laborable con fines turísticos.





Agosto

Lunes 17: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (es considerado un feriado trasladable, pero no se modificaría la fecha este año).





Octubre

Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable, que este año permanecería sin modificaciones al ser un lunes).





Noviembre

Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (la fecha original es el viernes 20 de noviembre, pero se confirmó el traspaso para que haya un fin de semana largo).





Diciembre