Ferias y mercados de alimentos en Morón: conocé el cronograma para la segunda quincena de noviembre

Las ferias itinerantes y los mercados de alimentos impulsados por el Municipio de Morón junto al Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires renovaron su agenda para la segunda mitad del mes. La propuesta busca acercar a los vecinos del distrito una amplia variedad de productos directo de productores y mayoristas, con opciones que incluyen lácteos, frutas, verduras y pescadería a precios accesibles.

Lugares y fechas de los mercados itinerantes

Según informaron los organizadores, las jornadas de los mercados móviles funcionan de miércoles a viernes en el horario de 9 a 13 en distintos espacios públicos y plazas de la comuna. El itinerario previsto para la segunda quincena de noviembre contempla el siguiente recorrido por las localidades del partido:



El miércoles 18 de noviembre la feria estará ubicada en la Plaza Belgrano, situada en la intersección de las calles Maison y Anatole France, en la localidad de Castelar. Al día siguiente, el jueves 19 de noviembre, la atención se trasladará a la Plaza Rucci, que se encuentra entre Río Piedras y G. Silva, en la ciudad de Morón.



Para cerrar esa semana, el viernes 20 de noviembre las postas de venta directa se instalarán en la Plaza Seré, ubicada en la esquina de Revoredo y Alcorta, en la zona de Castelar Sur.



La actividad continuará la semana siguiente: el miércoles 25 de noviembre la cita será en la Plaza de la Madre, en Arrieta y Sánchez, perteneciente a Castelar Norte. Por su parte, el jueves 26 de noviembre la feria desembarcará en la Plaza Alsina, ubicada en Estanislao del Campo y Ameghino, en Villa Sarmiento. Finalmente, el viernes 27 de noviembre el operativo finalizará en la Plaza San Martín, emplazada en las calles Buen Viaje y San Martín, en el centro de Morón.

Encargas previas por WhatsApp y descuentos con Cuenta DNI

Con el objetivo de agilizar las compras y evitar demoras, el Municipio de Morón dispone de un sistema de encargo previo. Quienes deseen realizar sus pedidos de manera anticipada pueden enviar un mensaje de WhatsApp al número 1132130385 enviando la palabra "ALTA". A través de ese medio se recibe un formulario online para completar con los productos elegidos y posteriormente retirarlos de forma rápida en el puesto correspondiente el día de la feria.



Asimismo, los puestos de venta forman parte de la iniciativa Ferias y Mercados Bonaerenses, la cual cuenta con el beneficio comercial de la billetera digital Cuenta DNI del Banco Provincia. Quienes abonen mediante esta aplicación pueden acceder a un 40% de reintegro en sus compras, sujeto al tope semanal fijado por la entidad bancaria.