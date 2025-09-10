Ferias y Mercados en los barrios: Conocé el cronograma de esta semana para realizar las mejores compras

Este miércoles 10 de septiembre inicia el nuevo cronograma semanal de las “Ferias y Mercados en los barrios”, la iniciativa bonaerense que busca cuidar el bolsillo de los vecinos y vecinas, acercando productos a precios justos en los distintos distritos de la zona.

La propuesta está enmarcada dentro del proyecto de los Mercados Bonaerenses, el programa del Ministerio de Desarrollo Agrario que promociona la producción y el consumo de Alimentos Bonaerenses acercando a productores, productoras, consumidores y consumidoras a través de una red de ferias y mercados en toda la provincia de Buenos Aires.

Además de acercar los productos y sus realizadores a los y las bonaerenses, el programa también se dedica a capacitar a quienes producen sus propios alimentos para su comercialización, ofreciendo formaciones en capacitación gratuita en manipulación segura de alimentos; asistencia técnica; acompañamiento para la formalización tributaria y la habilitación de unidades productivas; inclusión financiera y medios de pago electrónicos; financiamiento y provisión de infraestructura para la comercialización.

“Cerca y barato”: ¿Dónde se ubicarán las ferias esta semana?

Desde este miércoles 10 hasta el viernes 12 de septiembre las Ferias y Mercados en los barrios se ubicarán en distintos puntos de Morón y Castelar para que los vecinos y vecinas puedan acceder a pescados, lácteos, panificados, verduras, frutas y más de forma directa desde sus productores.

Durante el miércoles 10 de 9 a 13, los productores y productoras se encontrarán en la UGC 10 (Santa Marta 1871) en Castelar sur. Al día siguiente de 9 a 13, la feria se mudará hasta la Plaza San José (Av. Burgos y Grito de Alcorta) en Morón sur.

Mientras que el viernes 12 de septiembre a la misma hora los vecinos y las vecinas podrán acercarse para adquirir sus productos en la Plaza San Martín (Buen Viaje y San Martín) en Morón centro.

Un dato importante a tener en cuenta es que, en el caso de abonar las compras con Cuenta DNI, es posible ahorrar hasta un 40%.