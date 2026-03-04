Ferias y Mercados en los barrios: Conocé el cronograma de esta semana para realizar las mejores compras

Este miércoles 4 de marzo inicia el nuevo cronograma semanal de las “Ferias y Mercados en los barrios”, la iniciativa bonaerense que busca cuidar el bolsillo de los vecinos y vecinas, acercando productos a precios justos en los distintos distritos de la zona.

La propuesta está enmarcada dentro del proyecto de los Mercados Bonaerenses, el programa del Ministerio de Desarrollo Agrario que promociona la producción y el consumo de Alimentos Bonaerenses acercando a productores, productoras, consumidores y consumidoras a través de una red de ferias y mercados en toda la provincia de Buenos Aires.

Además de acercar los productos y sus realizadores a los y las bonaerenses, el programa también se dedica a capacitar a quienes producen sus propios alimentos para su comercialización, ofreciendo formaciones en capacitación gratuita en manipulación segura de alimentos; asistencia técnica; acompañamiento para la formalización tributaria y la habilitación de unidades productivas; inclusión financiera y medios de pago electrónicos; financiamiento y provisión de infraestructura para la comercialización.

"Cerca y barato”: ¿Dónde se ubicarán las ferias esta semana?

Desde este miércoles 4 hasta el viernes 6 de marzo, las Ferias y Mercados en los barrios se ubicarán en distintos puntos de Morón, Villa Sarmiento y Castelar para que los vecinos y vecinas puedan acceder a pescados, lácteos, panificados, verduras, frutas y más de forma directa desde sus productores.

Durante el miércoles 4 de 9 a 13, los productores y productoras se encontrarán en la Plaza San Martín (Buen Viaje y San Martín) de Morón. Al día siguiente de 9 a 13, la feria se mudará hasta la Plaza Alsina (Gelly y Obes y Ameghino) en Villa Sarmiento. Mientras que el viernes 6 a la misma hora, se trasladarán a la Plaza de la Madre (Arrieta y Sánchez) en Castelar.

Un dato importante a tener en cuenta es que, en el caso de abonar las compras con Cuenta DNI, es posible ahorrar hasta un 40%.