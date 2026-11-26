Dos grandes referentes de la cultura del Río de la Plata, los músicos uruguayos Fernando Cabrera y Hugo Fattoruso, llegarán a Ituzaingó el próximo lunes 30 de noviembre con una propuesta imperdible. Los célebres artistas se presentarán a partir de las 21 horas en Casa Sonora, el espacio situado en Rondeau 173, en el marco de una gira por Argentina impulsada para dar a conocer su nuevo material discográfico grabado en vivo en el emblemático Teatro Solís de Montevideo.



La velada promete ser una oportunidad excepcional para los vecinos de la Zona Oeste de disfrutar en directo de dos trayectorias fundamentales de la música popular rioplatense. El concierto fusionará la impronta poética y el estilo compositivo característico de Fernando Cabrera con el virtuosismo y la versatilidad instrumental de Hugo Fattoruso, abarcando géneros como la canción de autor, el jazz, el rock y la experimentación musical.

Detalles del concierto y entradas en Ituzaingó

Para asistir al recital que reunirá a ambas figuras uruguayas en el recinto de Ituzaingó, las entradas se encuentran disponibles para su compra anticipada a través de la plataforma TuEntrada. Los tickets tienen un valor de $50.000 para la función que comenzará a las 21 horas en el local de la calle Rondeau 173.



El desembarco de la dupla en el conurbano se concreta como parte de un tour nacional tras una presentación conjunta en el histórico Teatro Solís de Montevideo. En aquel concierto, los artistas agotaron las localidades disponibles y dejaron grabado un nuevo disco que ahora trasladan a distintos escenarios de la Argentina.

Dos trayectorias fundamentales de la música uruguaya

Fernando Cabrera es considerado uno de los compositores e intérpretes más reconocidos de Uruguay, con una extensa carrera solista y un repertorio caracterizado por sus búsquedas poéticas y musicales. Por su parte, Hugo Fattoruso es un referente indiscutido del piano y la composición, con una célebre trayectoria que incluye la participación en bandas icónicas como Los Shakers y Opa.



La presentación en el espacio Casa Sonora permitirá escuchar en vivo este trabajo compartido de dos artistas fundamentales, en una velada pensada para recorrer sus universos creativos y su forma de interpretar la música popular rioplatense.