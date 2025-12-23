Feroz tiroteo en Ituzaingó: un policía se enfrentó a motochorros y terminó baleado

Un oficial de la Policía de la Ciudad fue baleado en una pierna tras protagonizar un tiroteo con dos delincuentes que intentaron robarle su motocicleta en Santa Rosa y Alvear. El episodio se registró cuando la víctima y su pareja se retiraban del Hospital Italiano y fueron sorprendidos por los asaltantes, desatándose un enfrentamiento armado que no arrojó víctimas entre los transeúntes.



El ataque ocurrió cuando una pareja de efectivos de la Policía de la Ciudad se retiraba de la sede del Hospital Italiano de Ituzaingó. Mientras subían a su moto Honda, fueron interceptados por dos delincuentes que circulaban en un rodado de la misma marca, pero sin patente visible.



Sin descender del vehículo, el acompañante de la moto extrajo un arma y desató una balacera contra los efectivos. Fuentes judiciales estiman que los asaltantes efectuaron alrededor de ocho disparos. Uno de los proyectiles impactó en la pierna derecha del oficial, provocándole una herida con orificio de entrada y salida.



Ante la amenaza inminente, la víctima extrajo su arma reglamentaria y repelió la agresión efectuando cinco disparos. La resistencia armada obligó a los delincuentes a abortar el robo y huir a toda velocidad, sin concretar el ilícito, en dirección a la Segunda Rivadavia.



El enfrentamiento armado provocó daños colaterales. Proyectiles impactaron en la ventana del Centro Médico y en una Hilux estacionada en el lugar. Afortunadamente, tanto la pareja del oficial como los terceros que se encontraban en las inmediaciones resultaron ilesos.



Tras el hecho, una ambulancia del servicio de emergencias municipal asistió a la víctima y la trasladó al Sanatorio del Oeste de Ituzaingó para su atención.



La causa quedó en manos de la UFI N° 1 de Ituzaingó, que ordenó el relevamiento de las cámaras de seguridad para intentar identificar a los prófugos.