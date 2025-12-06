“Festi Gráfico Matancero”: Este domingo se realizará una nueva edición del evento cultural de La Matanza
Melina Alderete
Este fin de semana, el icónico festival de La Matanza cerrará el 2025 con un evento que reúne a todas las ramas del arte gráfico en un solo lugar.
Este domingo 7 de diciembre de 15 a 21 vuelve a La Matanza el "Festi Gráfico Matancero", el evento cultural que nuclea a trabajadorxs del arte visual en un solo lugar.
En su edición número 13, el Festi Gráfico Matancero tendrá lugar en Florencio Varela 2481, a tres cuadras de la Universidad Nacional de La Matanza y 6 cuadras de la Plaza de San Justo.
En el evento, los y las asistentes se encontrarán con más de 40 emprendimientos gráficos, libreros, editoriales, prints, remeras, totebags y poesía en vivo.
Como en todas sus ediciones pasadas, el Festi Gráfico Matancero de este fin de semana reunirá a diversos artistas del conurbano dedicados a la ilustración, los cómics, los libros, los fanzines, la serigrafía, la fotografía, entre otras ramas del arte gráfico. Además, durante el festival, habrá exposiciones de los trabajadores culturales, poesía y set acústico en vivo.
Con la actividad de este fin de semana, el Festi Gráfico Matancero cierra el año apostando por la descentralización del arte y la puesta en valor a lxs artistas del conurbano.
Asimismo, en cada evento, se destaca la concepción del arte como postura de resistencia política, que sostienen cada unx de lxs participantes del proyecto colectivo: “Somos una trinchera gráfica transfeminista, marrón, conurba y antifachos”, afirman desde la iniciativa del oeste.
Para participar de la edición número 13 del Festi Gráfico Matancero, hay que acercarse a Florencio Varela 2481 (San Justo) este domingo 7 de diciembre a partir de las 15.