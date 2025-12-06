“Festi Gráfico Matancero”: Este domingo se realizará una nueva edición del evento cultural de La Matanza

Este domingo 7 de diciembre de 15 a 21 vuelve a La Matanza el "Festi Gráfico Matancero", el evento cultural que nuclea a trabajadorxs del arte visual en un solo lugar.





En su edición número 13, el Festi Gráfico Matancero tendrá lugar en Florencio Varela 2481, a tres cuadras de la Universidad Nacional de La Matanza y 6 cuadras de la Plaza de San Justo.





En el evento, los y las asistentes se encontrarán con más de 40 emprendimientos gráficos, libreros, editoriales, prints, remeras, totebags y poesía en vivo.





Como en todas sus ediciones pasadas, el Festi Gráfico Matancero de este fin de semana reunirá a diversos artistas del conurbano dedicados a la ilustración, los cómics, los libros, los fanzines, la serigrafía, la fotografía, entre otras ramas del arte gráfico. Además, durante el festival, habrá exposiciones de los trabajadores culturales, poesía y set acústico en vivo.





Con la actividad de este fin de semana, el Festi Gráfico Matancero cierra el año apostando por la descentralización del arte y la puesta en valor a lxs artistas del conurbano.





Asimismo, en cada evento, se destaca la concepción del arte como postura de resistencia política, que sostienen cada unx de lxs participantes del proyecto colectivo: “Somos una trinchera gráfica transfeminista, marrón, conurba y antifachos”, afirman desde la iniciativa del oeste.





Para participar de la edición número 13 del Festi Gráfico Matancero, hay que acercarse a Florencio Varela 2481 (San Justo) este domingo 7 de diciembre a partir de las 15.

