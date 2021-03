Se realizará el Festival Transfeminista en la plaza Etcheverry de Ramos Mejía

Este domingo 7 de marzo, a partir de las 17hs, se realizará en la plaza Etcheverry de Ramos Mejía (Don Bosco y Nicaragua) el primer Festival Transfeminista, organizado por la Comisión de Géneros de la Comunidad Vecinal EcoEtcheverry.

Dicha comisión de géneros se conformó iniciado el año 2021, dentro de la comunidad EcoEtcheverry, la cual está integrada por vecinas y vecinos del barrio Villa Colombo que comenzaron a organizarse para limpiar y mantener la plaza Etcheverry, ante el abandono del municipio de La Matanza en el cuidado de esta.

De este modo, iniciaron un proceso de concientización colectiva, a través del cual restauraron el espacio verde y las instalaciones de la plaza, convocando a la comunidad del barrio a sumarse como voluntarias o voluntarios y a donar materiales de limpieza y mantenimiento. A lo que le siguieron propuestas como la siembra de árboles, el armado de una huerta comunitaria y luego la realización de talleres culturales, de concientización ambiental, yoga, entre otros, con el encanto de que ocurrieran al aire libre y en un espacio tan apreciado como la plaza.

En lo que respecta a la Comisión de Géneros, está integrada por las mujeres y disidencias que pertenecen la Comunidad EcoEtcheverry, quienes tomaron el impulso de institucionalizar la perspectiva feminista mediante la cual está atravesada la organización vecinal y ambiental.

El evento tendrá lugar en el marco del 8M, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y ocurrirá durante el Día de la visibilidad lésbica.

En el Festival Transfeminista que organizan habrá varieté de circo, una intervención teatral a cargo del colectivo escénico Las Berthas, talleres de autodefensa y ESI para mujeres y disidencias, dictados por Natalia Berlín y Victoria Gil, respectivamente y música a cargo de las y les artistas Ruff, Paula Andrea, Fluor y Flor Cardozo. También habrá buffet popular y feria de emprendedoras y emprendedores.

Entrevista a Comunidad EocEtcheverry y Comisión de Géneros

¿Cómo surgió la iniciativa de cuidar y mantener el espacio verde en la Plaza Etcheverry, y cómo derivó en la formación de la comunidad?

Ante la desdicha de encontrarnos con un espacio abandonado por el Estado, fuimos convocados por dos compañerxs aun activistas, a prevalecer el cuidado y la conciencia ambiental por el cual tanto nos desborda a nivel mundial. A su vez ante el crecimiento de esta organización, la militancia y el esfuerzo, nos encontramos por primera vez en la historia de la plaza Etcheverry, con un punto verde, diferentes actividades de arte, cultura, donaciones y con el aporte de los vecinos que tanto apoyan a esta organización que hoy cuenta con 4 meses de formación. La comunidad Vecinal es todo el barrio y no solo los activistas de la organización por el espacio. Quien crea una organización tiene que generar conciencia social en todos sus espacios y saber que la construcción siempre es con un otrx, si así no fuese, no la podríamos llamar construcción.

¿Cómo fueron tomando forma los distintos espacios sociales y culturales que nacieron y se desarrollaron en la plaza?



Tuvimos la suerte de que, al encontrarnos, notamos que todxs teníamos ganas de lo mismo, de hacer algo para la comunidad. Al ver los espacios de la plaza lo sentimos ideal para crear una huerta para todxs.

En esta oportunidad y con la incorporación de compañerxs a la organización Ecoetcheverry y con gran conocimiento, capacitación y formación pudimos avanzar con actividades tanto como el cultivo de plantas y transformación de huertas, como también en el ámbito de arte, Tela, Ajedrez, Yoga, Circo, etc. Gracias a estas actividades, nos fuimos acercando más a la comunidad que rodea el espacio.

¿Cómo nació la comisión de géneros y con qué propósitos?, ¿por quiénes está conformada?

Las jornadas creadas por la Eco devinieron en encuentros semanales, implicando convivencia. La comisión de géneros surge a partir de diversas situaciones vividas por compañerxs en las que se necesitó apoyo de mujeres, ya que esta hermosa organización (EcoEtcheverry) no está exenta de la necesidad de desconstrucción. Somos una comisión conformada por mujeres, trans y lesbianas reunidxs con el propósito de erradicar la opresión lo más posible; de darnos y dar el derecho al goce luchando, en lo cotidiano, lo micro, por la equidad (que nos merecemos). A propósito, queremos mencionar que no es necesario ser parte de la Eco para participar de dicha grupalidad.



¿Qué representa para ustedes el encuentro en el espacio público entre las mujeres y disidencias, en el marco de las luchas de los feminismos?



Representa la fiesta y difusión que trae lucha: la visibilización de todo lo que hicieron e hicimos hasta el presente, la posibilidad de hacer historia. Un encuentro que enaltece la idea que promulgamos: ni unx menos.

¿Cómo esperan que se simbolice, en el Festival Transfeminista?



La representación se simboliza en la gestión y presentación de dicho festival, en el deseo de expandir el sentido de pertenencia. Esta maravillosa movida encarna la aspiración de no ver a ninguna mujer y disidencia sin el derecho a una vida digna; dar a conocer la posibilidad de ella desde la cultura y la comunidad.

Dentro de un contexto en el que el avance de la tecnología abruma cada vez más sobre la sociedad y se tiende al individualismo salvaje, ¿qué valor tiene para ustedes el hecho de apropiarse de la plaza como espacio público?, ¿y de lo comunitario?



Ante los cambios y avances tecnológicos y de cualquier tipo, es indiscutible la capacidad de adaptación que tenemos como especie. Entendiendo el valor como “motor de voluntades”, adquiere una motivación simbólica y emocional enorme. Nos devuelve la idea de que es posible confiar y hacer con el otrx. Y cuando pronunciamos “otrx” no se trata sólo de unx conocidx, sino de una idea de éste que integre al ajenx, y que esa mirada no emane peligro.

Construimos desde el espacio público, el individualismo no nos mueve. Creemos en lo social, llevamos esa bandera, por eso somos y hacemos en comunidad; intentamos formar una nueva forma de vivir e interactuar entre nosotrxs: una comunitaria.

La plaza para nosotrxs simboliza eso: el barrio, la solidaridad y el compartir.

Entre otres integrantes, forman parte de la comunidad EcoEtcheverry, Agustina Lume, Martina Sequeira, Ricardo Dolz, Pablo Nahuel Sposato, y Sofía Masante.