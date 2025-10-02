“Festival Transformador”: Este fin de semana El Transformador celebrará sus 23 años

Este sábado 4 de octubre a partir de las 17, el oeste está de fiesta con la celebración de los 23 años de El Transformador, la casona histórica de Caseros al 200 que apuesta a la construcción desde el barrio y para el barrio, haciendo foco en los feminismos, las diversidades y las niñeces.





El espacio nació a partir de asambleas barriales realizadas en el 2001, donde se expuso la necesidad de crear un centro comunitario para las vecinas y los vecinos de Haedo. Al año siguiente, la comunidad pudo acceder a “la Casona”, como se conoce al espacio en donde funciona la propuesta cultural en la esquina de Caseros.





Desde allí, la gente de El Transformador apuesta a la construcción colectiva, a partir de distintas propuestas que abarcan actividades agroecológicas, como la huerta “Berta Cáceres”, una biblioteca popular, encuentros culturales con diversos artistas, talleres para todas las edades, una feria y un mercado con foco en la economía social y cooperativa, y un espacio para las niñeces del barrio.





Un festejo para todos los gustos

Para celebrar sus más de dos décadas de trayectoria, este fin de semana El Transformador invita a los vecinos y vecinas a sumarse a las más diversas actividades que contemplan tanto a lxs más grandes como a lxs más chicos.





"Queremos que vengan a pasar un sábado diferente, a pura calle y organización popular. Estaremos celebrando estos 23 años que llevamos apostando a que la salida es colectiva", destacaron desde la planificación del nuevo aniversario de “El Transfo”.





A partir de las 17 de este sábado 4 de octubre, el festejo iniciará con la feria autogestiva en donde los y las visitantes podrán acceder a productos elaborados de la mano de los mejores artesanos y artesanas del oeste. Además, a la misma hora, sobre el escenario principal estará la agrupación de mujeres y disidencias "La Bloca Semba".





Hacia las 18, se realizará un recorrido histórico por "la Casona", abierto a todos y todas quienes deseen participar, en donde se abordarán los misterios, secretos y luchas de lo que hoy se erige como un espacio para la comunidad.





Asimismo, a las 19, el proyecto de cuentos y canciones para infancias "Peripleras" estará brindando un espectáculo para niños y niñas. Y, hacia las 20, la "Murga Caracacha", oriunda de Ciudadela, estará deleitando a grandes y chicos con un show único.





Hacia el final de la jornada, se estará presentando el grupo folclórico "Invisibles", un proyecto musical que apuesta a la inclusión, cuestionando las verdades impuestas, e integrado por personas de diferentes identidades de género. Por último, a las 22, el cierre musical del evento estará a cargo de "La Juan Lunes", un ensamble de improvisación de ritmo con señas.





La cita para ser parte del "Festival Transformador" que celebrará los 23 años del espacio comunitario es este sábado 4 de octubre a partir de las 17 en la sede del espacio, ubicada en Caseros al 200.