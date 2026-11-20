A partir del 1° de enero próximo, los peajes de las rutas y autopistas nacionales dejarán de aceptar dinero en efectivo, provocando la desaparición de las cabinas manuales con personal. La medida afectará a miles de automovilistas que transitan a diario por el Acceso Oeste, dado que el cobro pasará a ser totalmente automatizado mediante vías con barrera electrónica o sistemas free flow sin barreras.



La disposición surge del Decreto 733/2025 emitido por el Poder Ejecutivo en octubre del año pasado, que fijó el 31 de diciembre como plazo límite para finalizar el cobro manual en la jurisdicción nacional.

Crecimiento del TelePase y recargo tarifario

Según informes de Autopistas del Oeste, sobre un total de 750.000 vehículos diarios que utilizan la traza, el pago en efectivo se redujo del 16,6% en enero al 4,34% a mediados de noviembre. Paralelamente, el uso de TelePase subió del 83,9% al 93,6% en el mismo período. Por su parte, los pagos electrónicos con tarjeta o QR en las cabinas del Acceso Oeste y Acceso Norte alcanzaron el 2,01%.



Un dato central para los conductores es la diferencia tarifaria: quienes abonen mediante TelePase pagan el valor puro de la tarifa, mientras que aquellos que utilicen otros medios electrónicos deberán pagar el doble.





Campañas en Ituzaingó y la excepción de las rutas provinciales

Para acelerar el pase al sistema digital, la concesionaria realizará acciones informativas en estaciones troncales como la de Ituzaingó. Según detalló Ezequiel Hermida: ""Para evitar que haya un colapso a último momento, fue que empezamos con estas acciones desde abril, induciendo a los usuarios a adoptar el TelePase, y vamos a hacer dos campañas más en las próximas semanas, entre el 24 y el 30 de noviembre, y entre el 14 y el 20 de diciembre , en las cinco estaciones troncales de peaje de Tigre, Tortuguitas, Pacheco, Ituzaingó y Luján, distribuyendo un folleto de información que incluye una oblea de TelePase para que los usuarios se registren"".



A diferencia de lo que ocurrirá en el Acceso Oeste, la normativa no abarca a las rutas provinciales concesionadas por Aubasa —como la Autopista Buenos Aires - La Plata o la Ruta Provincial 2— ni al Camino del Buen Ayre.