Fuerza Patria en Ituzaingó logró ganar una legislativa después de 16 años

El peronismo local alcanzó un récord histórico, no ganaba una elección de medio término desde el año 2009, pero incluso en esa ocasión logro ganar gracias a las listas espejo, es decir dos partidos políticos que presentan la misma lista para concejales y el resultado final es la suma de ambos.



Esta vez la polaridad fue tan importante que sólo dos listas alcanzaron el piso del 10% necesarios para obtener una representación en el Concejo Deliberante, según la Ley Electoral N° 5.109 de la Provincia de Buenos Aires



La lista de Fuerza Patria, encabezada por el actual Secretario de Gobierno Juan Manuel Alvarez Luna, logró por primera vez en una elección legislativa alcanzar una representación de 6 bancas en el Concejo Deliberante.



Desde el 2005 el oficialismo obtiene entre 3 y 5 concejales en una elección legislativa, por esta razón se veían los rostros de alegría en los festejos del domingo, tanto de la militancia peronista como la de sus dirigentes locales, ambos celebraban esta ocasión como un momento histórico Los concejales electos por parte de Fuerza Patria son: Juan Manuel Alvarez Luna. Valeria Susperreguy, Luciano Crudo, Florencia Viola, Carlos Acuña y María Fernanda Gómez.



Otro motivo de festejo para el oficialismo local, es el caudal electoral alcanzado, que marca un record en una elección legislativa con el 43,7% de los votos, sólo comparable con la elección del 2005.

la mejor elección desde el 2005

Así el oficialismo se prepara para la elección legislativa nacional del 26 de octubre, donde seguramente esperará, al menos, repetir los resultados. Luego el 10 de diciembre asumirán las nuevas autoridades del Concejo Deliberante, al cual el peronismo no necesitará de aliados para alcanzar la presidencia, pues constituyen un bloque de 11 concejales, una mayoría que iniciará una nueva etapa legislativa.