González Catán: Avanza la construcción del Centro Comunitario en Salud Mental

Esta semana, el Municipio de La Matanza dio a conocer los avances que se están realizando en la construcción del nuevo Centro Comunitario en Salud Mental de González Catán.





Se trata de un espacio ubicado en el predio del Hospital Simplemente Evita (José Equiza al 6400) y que responde a un programa arquitectónico de necesidades de salud planteado por las autoridades del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.





"Estamos construyendo una nueva forma de entender la salud mental, con una mirada territorial, humana y cercana", destacaron desde el gobierno matancero.





Asimismo, desde el Municipio informaron que el nuevo Centro Comunitario en Salud Mental estará dedicado a la asistencia y acompañamiento de chicas, chicos y jóvenes de 0 a 18 años, junto a sus familias.





Apostando por la creación de un espacio seguro

El Centro Comunitario en Salud Mental de González Catán se encuentra ya en las etapas finales de su construcción y, según confirmaron desde el gobierno de La Matanza, el espacio contará con un área asistencial compuesta por tres consultorios individuales y un consultorio grupal; y un área para el desarrollo de actividades grupales y comunitarias, compuesta por un salón de usos múltiples (SUM) y dos salones para el uso de talleres.





Al respecto, la subsecretaria de Salud Mental y Consumos Problemáticos y Violencias de la provincia de Buenos Aires, Julieta Calmels, destacó: "El Centro va a estar destinado para niños, niñas y adolescentes, parte de la población que requiera más cuidados y atención. Queremos construir un sistema de salud más cercano, más humano y más accesible".