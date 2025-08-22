"¡Gracias Flaco!": Este fin de semana inicia el ciclo que homenajea a Spinetta en Morón

Este domingo 24 de agosto a las 20 comienza el ciclo "¡Gracias Flaco!", una iniciativa de la Secretaría de Cultura y Deporte del Municipio de Morón que busca homenajear la figura y el legado de Luis Alberto Spinetta en el distrito.





A partir de una serie de fechas artísticas que tendrán lugar en el Teatro Municipal Gregorio de Laferrere (Brown y San Martín, Morón centro), se presentarán diversos proyectos que incluyen desde bandas en vivo hasta la proyección de documentales dedicados a la vida y obra del Flaco.





Dentro de las propuestas que forman parte del ciclo "¡Gracias Flaco!", se encuentra el concierto del Conservatorio de Música Alberto Ginastera, titulado "Contra todos los males de este mundo" que se realizará el domingo 24 a las 20.





El próximo viernes 29 de agosto a la misma hora, los homenajes a Spinetta continúan con la proyección del documental "Pescado Rabioso, una utopía incurable" de Lidia Milani, seguida del show en vivo de Leo Sujatovich.





Durante la tercera fecha del ciclo spinetteano, el sábado 30 a las 20 se presentará el disco "A 18 minutos" del músico Jorge Salinas, un proyecto de jazz rock con claras influencias del Flaco.





Por último, en la fecha final de la propuesta cultural moronense, el domingo 31 de agosto a las 20 los y las asistentes podrán disfrutar del espectáculo Spinettango, de Eric David y Mila Zelara.





Todas las actividades del ciclo "¡Gracias Flaco!" tendrán lugar en el Teatro Municipal Gregorio de Laferrere (Brown y San Martín, Morón centro) e inician este domingo 24 a las 20.