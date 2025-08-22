Haedo: lo buscaban por robar un auto y lo atraparon en otro asalto
Bruno Krasnopolsky
Una mujer de 68 años fue víctima del robo. Uno de los motochorros cayó tras una persecución. Tenía un arma y la moto usada en el asalto.
Un motochorro que había participado del robo de un auto a una mujer en Haedo fue detenido cuando intentaba cometer otro asalto en la misma zona. La Policía lo atrapó tras una persecución en la que cayó de la moto y se le secuestró un revólver calibre 22.
Anoche, una mujer de 68 años ingresaba a su vivienda ubicada en la intersección de Las Bases y El Ceibo en Haedo cuando cuatro motochorros armados a bordo de dos motos le robaron su VW Suran.
Al hacer la denuncia ante la Policía, esta comenzó un operativo de búsqueda para dar con los delincuentes descriptos por la víctima.
En la misma calle Las Bases, la Policía se encontró con que dos motos estaban intentando robar otra moto. En ese momento dieron aviso al 911 y dispusieron una persecución a toda velocidad.
La búsqueda tuvo su fin en Flora y Suipacha, cuando la moto perseguida se desestabilizó y ambos cayeron al piso. Allí la policía detuvo al conductor de la misma, un joven de 20 años, mientras que el acompañante se dio a la fuga.
Allí se incautó la moto Keller 110 sin patente que habían usado para robar y un Revolver Pasper calibre 22.
Intervino la UFI N°5 de Morón, que dispuso la detención del joven por Robo agravado por el uso de Arma de Fuego (modalidad motochorro) y Portación ilegal de Arma de Fuego.