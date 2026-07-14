Haedo: lo denunciaron por amenazas y le encontraron un arsenal

Un operativo policial desplegado en una vivienda de la calle Presidente Perón, en Haedo, culminó con el secuestro de un impresionante arsenal, el desmantelamiento de un taller clandestino de recarga de municiones y la detención de un hombre de 65 años. El acusado quedó imputado por múltiples delitos de competencia provincial y federal.

El origen: amenazas y un arsenal oculto

La investigación comenzó a gestarse el pasado 9 de julio, cuando el detenido mantuvo una disputa con otro hombre, a quien amenazó efectuando varios disparos intimidatorios con un arma de fuego. A partir de este hecho, la Policía logró reunir las pruebas necesarias para solicitar a la Justicia el allanamiento del domicilio del agresor.



Al irrumpir en la propiedad, los efectivos se encontraron con una gran cantidad de armamento. Las autoridades lograron incautar una escopeta calibre 12, tres pistolas (dos de calibre 9mm y una calibre .22), un rifle calibre 5.5mm y tres carabinas. Además, secuestraron 800 municiones intactas y seis latas repletas de proyectiles.

Un taller casero de recarga

El hallazgo más sorpresivo se dio al requisar una de las habitaciones de la casa, que funcionaba como un espacio acondicionado específicamente para la fabricación y recarga casera de balas.



Allí, el acusado acopiaba pólvora, plomos y vainas servidas, operando con maquinaria de precisión que incluía una prensa, una máquina de tornería, una lupa y una balanza digital.



Frente a la magnitud de los elementos encontrados, tomó intervención la UFI N° 7 de Morón y el Juzgado Federal N° 2 de la misma jurisdicción. Ambos organismos avalaron lo actuado y dispusieron la inmediata detención del hombre de 65 años por los delitos de amenazas, resistencia a la autoridad, tenencia y portación ilegal de armas, y el acopio y fabricación clandestina de municiones.