Haedo: Se inauguró el nuevo puente vehicular del Tren Sarmiento

Esta semana, el Municipio de Morón inauguró oficialmente el nuevo puente vehicular del Tren Sarmiento, ubicado entre las estaciones Ramos Mejía y Haedo, una estructura de mano única de circulación destinada al tránsito liviano.





La obra recién inaugurada y con forma de herradura conecta la zona en sentido sur-norte, permitiendo evitar que el tránsito vehicular que cruza por dicho puente tenga que aguardar largos períodos de tiempo.





Por otra parte, entre las ventajas del nuevo puente de Haedo, se destaca el hecho de que las formaciones del Sarmiento ya no tendrán que circular a menor velocidad en estos sectores. Además, con la habilitación de la obra, tampoco habrá interrupciones en el servicio cada vez que se produce un accidente con los vehículos que cruzan con la barrera baja.





De esta manera, se pretende agilizar la circulación vehicular y, en un futuro, incluso hasta eliminar completamente el paso a nivel Chile, con el objetivo de que la operación ferroviaria sea más fluida y segura.





Los detalles de la obra en Haedo

El nuevo puente ubicado entre las estaciones de Ramos Mejía y Haedo del Sarmiento posee un ancho de calzada de 4,5 metros y una altura máxima permitida para vehículos de 3,8 metros.





Como se detalló anteriormente, la obra de Trenes Argentinos es de mano única y del tipo herradura de categoría A20, destinada al tránsito liviano.





La habilitación del nuevo puente vehicular se logró luego de que, en junio del año pasado, se pudieran retomar las obras pertinentes que habían quedado inconclusas en diciembre del 2023, tras la asunción de Javier Milei en la presidencia, que implicó un freno en la inversión en infraestructura.