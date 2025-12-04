Haedo: tenía tobillera por narcotráfico y la volvieron a detener por vender droga

Una mujer conocida como "La Manu" fue detenida en Haedo acusada de comercializar estupefacientes desde su departamento del Barrio Envión 3. El allanamiento reveló que la acusada realizaba las ventas mientras cumplía una condena anterior con prisión domiciliaria y tobillera electrónica, y además tenía en su poder una pistola.



La investigación se inició a raíz de múltiples denuncias anónimas realizadas por vecinos, quienes alertaron sobre movimientos extraños y disturbios vinculados a la venta de estupefacientes en un departamento del Barrio Envión 3, situado en la intersección de Directorio y París, en la localidad de Haedo.



El caso quedó en manos de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Morón. Tras realizar tareas de vigilancia encubierta, los agentes lograron confirmar que la responsable de la comercialización era una mujer conocida en la zona bajo el alias de "La Manu".



Con las pruebas reunidas, la UFI N°9, especializada en Estupefacientes, ordenó el allanamiento de la vivienda. Durante el procedimiento, la sospechosa fue detenida y se incautaron dosis de cocaína fraccionadas para la venta y una pistola semiautomática Bersa calibre 9mm, considerada arma de guerra.



Sin embargo, el dato más relevante surgió al identificar a la imputada: los efectivos descubrieron que "La Manu" llevaba colocada una tobillera electrónica, ya que cumplía una condena previa dictada hace tres años por el mismo delito de narcotráfico.



La mujer quedó detenida acusada de infracción a la Ley de Drogas y tenencia ilegal de arma de guerra. En tanto, la Justicia continúa con el peritaje de los elementos secuestrados para determinar si hay más implicados en la red.