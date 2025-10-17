Haedo: Yatay Libros celebrará su 14° aniversario este domingo

Esta librería de Haedo se ha convertido, con el paso indefectible del tiempo, en un punto de encuentro para la cultura en zona oeste. La misma, a través de sus diferentes actividades y mediante sus variadas propuestas, logró consolidar una identidad arraigada tanto en el territorio como así también en la evidente pluralidad de expresiones artísticas que allí se congregan.



Teniendo en cuenta esto, desde dicho espacio anunciaron la realización de un gran evento cultural para festejar su 14° aniversario. Este se desarrollará el domingo 19 de octubre, a partir de las 15:00hs, en la empedrada de Perito Moreno y Remedios de Escalada (a pocos metros de la Estación de Haedo del Tren Sarmiento).

Para celebrar estos 14 años fomentando cultura en el barrio, Yatay Libros decidió, fiel al estilo que siempre los ha caracterizado, compartir este momento tan especial con vecinos de Haedo y el resto de zona oeste que deseen acercarse a ser parte de esta celebración. "Habrá radio en vivo, música, arte, feria de editoriales y emprendedores/as, espacio para las infancias, danza del león y dragón chino, partidas simultáneas de ajedrez, sorteos, regalos y muchas sorpresas", adelantaron en sus redes sociales.



Es importante destacar también que se solicita asistir al evento, de ser posible, con algún alimento no perecedero el cual será recibido por integrantes de la organización del evento. Estos luego serán donados para sostener el trabajo que realiza la agrupación Calles Solidarias de Morón.



"Les esperamos para compartir una tarde diferente en familia", invitaron desde Yatay Libros, a través de un posteo en sus canales de difusión oficiales, a toda la comunidad.