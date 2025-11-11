Harry Potter vuelve a los cines: enterate dónde verla en zona oeste

La cuarta entrega de la saga de Harry Potter marcó un antes y un después para los fanáticos de este maravilloso y mágico mundo. El estreno de dicha película, en los diferentes cines del mundo, tuvo lugar el 18 de noviembre y el 26 de diciembre de 2005, siendo esta la razón por la cual en varias salas celebrarán el 20° aniversario de su lanzamiento.



Es así como la película dirigida por Mike Newell y basada en el bestseller de J.K. Rowling volverá a la pantalla grande para conmemorar, entre nostalgia y emoción, este especial aniversario. Todos los fanáticos contarán con la posibilidad de vivenciar aquel momento exacto en el cual el nombre de Harry Potter emerge del Cáliz de Fuego para formar parte del prestigioso Torneo de los Tres Magos, en el cual su protagonista deberá atravesar diferentes pruebas.

Esta película de la saga -en la cual Harry deberá someterse a desafiantes pruebas mágicas, como enfrentar dragones y superar con ingenio acertijos misteriosos- se encuentra particularmente marcada por el regreso a la vida del enemigo número uno del mundo mágico: Lord Voldemort. dicho regreso significará un punto de inflexión en esta atrapante historia, sobre todo para las aventuras de Harry, Ron y Hermione.



"Prepárate para revivir la épica, el drama y el momento en que Lord Voldemort regresó", de esta forma Cinemark Hoyts anunció para todo el mundo Potterhead el reestreno de Harry Potter y el Cáliz de Fuego en sus pantallas. "Dos décadas después, el fuego del cáliz vuelve a encenderse para revivir la emoción, la amistad y los hechizos que marcaron una generación", indicaron desde Cines Showcase.

En el caso de Cinemark Hoyts -tanto para los situados en Morón, Moreno y San Justo- el reestreno de Harry Potter y el Cáliz de Fuego tendrá lugar el próximo jueves 13 de noviembre. Las entradas para esta película -en 2D, doblada al castellano- pueden adquirirse a $20.900 pesos ($19.800 + $1.100 de servicio) a través del sitio oficial.



Por su parte, en la página oficial de Showcase -seleccionando el cine ubicado en Haedo, partido de Morón- uno puede encontrar las entradas para el jueves 13 de noviembre a $12.100 pesos ($11.500 pesos + $600 pesos de servicio).