"Hecho en Morón": Vuelve la ronda de negocios al distrito

Este jueves 30 de octubre a las 14 se realizará una nueva jornada de "Hecho en Morón", una propuesta del Municipio de Morón para potenciar las ventas de los comercios y emprendimientos del distrito.

El programa fue creado por la Secretaría de Desarrollo Productivo del Municipio de Morón y tiene como objetivo central vincular a las industrias y los comercios del distrito.

De este modo, la política pública permite la inserción de productos moronenses en los circuitos de comercialización local, impulsando la actividad económica de la ciudad y aumentando la competitividad y oferta de productos en las góndolas.

En la edición de este año, que se llevará a cabo en Av. Rivadavia 18.236, los y las comerciantes que se acerquen a participar podrán encontrarse con grandes marcas como Leiva, Okebon, La Cabaña, Antojitos, Los Aromos, entre otras.

Desde el gobierno local destacaron que el programa "Hecho en Morón" está basado en la Ley de Gondolas y cuenta con empresas pertenecientes a diversos rubros, como alimentos y bebidas, ferretería, construcción,bazar e indumentaria.