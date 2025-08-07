Hoy Arranca la Feria del Libro en el Gorky Grana

El Municipio de Morón llevará adelante la segunda edición de la Feria del Libro, con una propuesta cultural abierta a toda la comunidad que contará con más de 50 editoriales confirmadas, presentaciones de libros, talleres interactivos, espectáculos musicales, obras de teatro y espacios de formación artística. El evento se desarrollará del 7 al 10 de agosto en el Microestadio Municipal Diego A. Maradona del Polideportivo Gorki Grana – Predio Quinta Seré (Blas Parera 150, Castelar). La entrada será libre y gratuita.



Durante el jueves 7 y el viernes 8, la feria ofrecerá una programación especial para escuelas desde las 10 hs, con actividades didácticas y recreativas, recorridas guiadas y espectáculos.



Entre las propuestas destacadas para el público general se encuentran: teatro musical didáctico con la Agrupación Sinfónica y la ETAARF, talleres de robótica, monocopia, impresión botánica, stencil y collage, intervenciones teatrales, talleres literarios, charlas sobre escritura, recorridas por las excavaciones de Mansión Seré y el taller “Escribiendo con RAP”.



Como en cada edición, habrá una programación de charlas y presentaciones literarias. El jueves 7 a las 16 hs, Tamara Tenenbaum abrirá el ciclo de exposiciones; a las 17 hs, Pedro Saborido y Rep ofrecerán una conversación titulada “Mafalda: la creatividad que Quino nos legó”; a las 18 hs será el turno de Dolores Reyes y, a las 19 hs, cerrará la jornada Claudia Piñeyro.



El viernes 8, las actividades continuarán con nuevas propuestas: a las 14 hs se presentará Santiago Speranza; a las 15 hs será el turno de Márgara Averbach; a las 17 hs expondrá Carlos Skliar; a las 18 hs, Ian Moche conversará con Pablo Mellichio; y a las 19 hs, Alejandro Bercovich cerrará la jornada.



Durante el fin de semana, la programación incluirá la participación de Tute, Julia Mengolini, Gabriela Cabezón Cámara, Jorge Consiglio, Alejandra Kamiya, Gabriela Borrelli, Hilda Lizarazu, Diego Frenkel, Pin Pau, entre otros, con el gran cierre a cargo de Alejandro Dolina.



La comunidad podrá consultar el cronograma completo en las redes sociales del Municipio.



La Feria del Libro de Morón ya se consolida como un evento destacado que promueve el encuentro, la lectura y la participación activa de la comunidad. Esta propuesta reafirma el compromiso del Estado local con el acceso a la cultura, la educación y los derechos.

