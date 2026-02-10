"Hoy habla él": La familia de Pablo Grillo anunció que el fotógrafo será querellante en el juicio contra el gendarme Guerrero

Esta semana, la familia de Pablo Grillo dio a conocer nuevas imágenes del fotógrafo en las que se lo puede ver leyendo y firmando él mismo unos papeles legales que corresponden a su causa judicial contra el cabo Héctor Guerrero, quien efectuó el disparo que lo hirió de gravedad en marzo del año pasado en la marcha de jubilados.





"Ya no hablan sólo sus médicos o su familia: hoy habla él", afirmó la familia de Grillo anunciando que el fotoperiodista se encuentra en condiciones de asumir el rol de querellante en su propia causa, con el objetivo de que "los responsables rindan cuentas".





La abogada de la familia, Claudia Cesaroni, explicó que el proceso no se pudo realizar con anterioridad debido al delicado estado de salud de Pablo Grillo. Sin embargo, ahora que se encuentra en rehabilitación y su recuperación es constante, el fotoperiodista está en calidad de tomar partido en su lucha.





"Ahora, a medida que él va mejorando en su salud, y teniendo en cuenta que es el principal perjudicado por la acción criminal de Guerrero y de la cadena de mandos de Gendarmería y el Ministerio de Seguridad, le propusimos (con el aval de los médicos y la familia) que se presente como querellante, porque él es la víctima principal de este hecho", comentó Cesaroni.





Una lucha con voz propia

Mientras Pablo Grillo avanza poco a poco en su recuperación, sus abogadas y familiares continúan pidiendo justicia, un grito que ahora puede contar con la voz del propio Grillo en persona.





Sin embargo, la representante legal de los Grillo indicó: “la mamá, el papá y el hermano de Pablo siguen siendo querellantes, porque quizás en algún acto procesal él no pueda estar presente, porque aún su estado de salud no es pleno”, explicó Cesaroni.





Asimismo, la abogada hizo hincapié en que todo el cuerpo legal que representa a Pablo Grillo y su familia irá tras la cadena de mandos, más allá de Guerrero, ya que consideran que la responsabilidad escala a toda la fuerza federal, a cargo de Patricia Bullrich.





La investigación por la causa de Pablo Grillo está a cargo de la jueza María Servini del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°1, junto al fiscal Eduardo Taiano.