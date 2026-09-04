Hurlingham: entra en su etapa final la repavimentación de la Av. Vergara

La obra de repavimentación integral sobre la Av. Vergara ingresó formalmente en su etapa final de ejecución. Este plan de infraestructura urbana busca dar respuesta a un reclamo hsitórico de los vecinos de Hurlingham, transformando por completo la circulación de una arteria fundamental para el distrito. Los trabajos, que se vienen desplegando de forma coordinada, ya ingresaron en su tramo decisivo para encarar las semanas finales de intervención en la traza.



En esta instancia crucial del proyecto, los equipos técnicos concentran sus labores principales a la altura del hipermercado Carrefour. Allí, las cuadrillas comenzaron de forma intensiva con la colocación de la definitiva carpeta asfáltica, un paso clave dentro del plan de asfaltado. Este volcado de material de alta durabilidad se realiza inmediatamente después de haber culminado las tareas previas de bacheo profundo.

Más allá del reasfaltado, el proyecto contempla mejoras complementarias de ingeniería urbana que apuntan a garantizar una mayor seguridad víal. En este sentido, el intendente Damián Selci explicó que también se está avanzando a buen ritmo con la nivelación de las alcantarillas en los sectores intervenidos. El objetivo prioritario de este trabajotécnico consiste en dejar las rejullas y bocas de tormenta a la misma altura exacta que la calzada principal.



Respecto al trayecto que aún resta completar, desde la comuna detallaron que las obras se extenderán paulatinamente hacia la intersección con la calle Pedro Díaz. En ese sector delimitado se concentran las últimas intervenciones y retoques estéticos y culturales antes de dar por terminada la obra. "Ya estamos en el último tramo, a punto de terminar la obra de Vergara", enfatizó el jefe comunal en un video publicado recientemente en sus redes sociales y destacó también el impacto trascendental que tendrá dicha obra en el día a día de los vecinos.