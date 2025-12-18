Hurlingham: Leo García encabezará una nueva edición de "Comida y Cultura"

Entre las opciones más destacadas para disfrutar al aire libre en el conurbano, el ciclo "Comida y Cultura" se ha logrado consolidar como una cita obligada para los vecinos del partido de Hurlingham y localidades aledañas. En esta oportunidad, la feria regresa con una edición especial de tres días que promete ser un plan ideal para aprovechar este último tramo de diciembre.



El evento se desarrollará el viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de diciembre en el predio del Skate Park de Hurlingham, ubicado en la intersección de las calles Tte. Gral. Pablo Ricchieri y Arturo Jauretche. Dicha propuesta -al contar con apoyo del gobierno local- se lleva adelante de forma totalmente libre y gratuita, para que las familias puedan acercarse y disfrutar de un grato momento.





El gran atractivo de esta edición será la presentación del reconocido artista Leo García, quien se subirá al escenario el viernes por la noche para repasar sus grandes éxitos en un formato absolutamente distendido. Este artista ha logrado convertirse en uno de los referentes del pop nacional, componiendo temas icónicos como "Morrissey" y "Reírme más"; al mismo tiempo es reconocido por su habilidad a la hora de combinar la guitarra acústica, su voz y la computadora, creando un estilo propio que combina lo tradicional con aires futuristas.



Además de la música, los asistentes podrán disfrutar de una amplia oferta de food trucks con opciones para todos los gustos, puestos de cerveza artesanal y un sector dedicado para las infancias con juegos para su entretenimiento.

Conocé el cronograma completo de la última edición de "Comida y Cultura"





VIERNES 19 DE DICIEMBRE





18:00hs - Apertura de Food Trucks.

19:00hs - DJ Hulk.

21:00hs - Leo García.

22:00hs - DJ Hulk.





SÁBADO 20 DE DICIEMBRE





13:00hs - Apertura de Food Trucks.

15:00hs - DJ Iron Man.

18:00hs - Danzas Silhouettes.

19:00hs - Kamikaze Circo (Show Infantil).

20:00hs - Gusanos.

21:00hs - The Fat Cats.

22:00hs - La 81.





DOMINGO 21 DE DICIEMBRE



