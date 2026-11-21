El Municipio de Hurlingham oficializó la puesta en marcha del programa ""Escuelas Seguras"", una iniciativa de carácter preventivo pensada para reforzar de manera integral la seguridad en las inmediaciones de los distintos establecimientos educativos del distrito y acompañar de cerca a toda la comunidad escolar.



La medida impulsada por el gobierno local tiene como propósito central la prevención activa en los alrededores de los colegios, garantizando un entorno más resguardado para los estudiantes, las familias y los trabajadores de la educación durante las franjas horarias donde se produce la mayor concentración de tránsito vehicular y flujo de transeúntes.

Acompañamiento y personal asignado en los accesos

Según explicaron de forma oficial sobre el funcionamiento del programa, se dispondrá de personal asignado especialmente en las puertas de las instituciones educativas. Este equipo de trabajo estará presente durante los momentos de entrada para cuidar, orientar y acompañar de manera directa el ingreso de los niños y niñas a las aulas.



La presencia de estos agentes de resguardo busca ofrecer una respuesta directa en la vía pública, brindando contención preventiva y facilitando un marco de mayor previsibilidad en la llegada diaria de los alumnos a cada establecimiento de la comuna.

Tranquilidad para toda la comunidad educativa

La implementación de ""Escuelas Seguras"" apunta a otorgar mayor tranquilidad y seguridad tanto a las familias que llevan a sus hijos como al personal docente y directivo de las escuelas de Hurlingham. Al establecer puestos de supervisión en los accesos, se busca evitar situaciones de riesgo en la vía pública y garantizar que la rutina escolar comience de forma calma.



Con esta serie de acciones, el municipio busca promover un modelo de ingreso cuidado, ordenado y estructurado, en el que la presencia preventiva actúe como una herramienta constante disuasiva y de protección comunitaria en la zona oeste.

Entornos cuidados en las horas de mayor circulación

El despliegue territorial contempla focalizar la atención en las horas pico de movimiento, momentos en los que convergen la llegada de vehículos, la circulación del transporte público y el tránsito masivo de peatones en las adyacencias de los edificios escolares del partido.



De este modo, Hurlingham busca consolidar una política de acompañamiento permanente a las instituciones educativas locales, fortaleciendo el ordenamiento urbano y la seguridad en los alrededores de cada colegio.