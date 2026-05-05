Ituzaingó: se puso en marcha el Consejo de Politicas de Género y Diversidad Sexual

El intendente Pablo Descalzo junto a la ministra Estela Elvira Díaz encabezaron la apertura del Consejo Consultivo de Políticas de Género y Diversidad Sexual, del que participaron entidades de la región, el lunes 4 de mayo, en el Auditorio Néstor Kirchner (Peatonal Eva Perón 848).



Esta iniciativa del Ministerio de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires, busca fortalecer la participación, el diálogo y la construcción colectiva de políticas públicas con perspectiva de género, a través de encuentros entre el gobierno y diversas organizaciones sociales, feministas y sindicales, entre otras.



Las organizaciones participantes reflexionaron y evaluaron de manera colectiva, distintas acciones territoriales orientadas a reducir las desigualdades de género. Hacia el final de la jornada intercambiaron miradas acerca de cómo impactan las políticas públicas en sus espacios de trabajo.



La ministra reafirmó el lugar fundamental que debe ocupar el Estado en la construcción de oportunidades: “La Nación abandona y niega que estas problemáticas existen, nosotros trabajamos en conjunto, para dar respuestas a las vecinas y vecinos”. Y agregó: “En la provincia, no podríamos llegar a los territorios si no es junto con los municipios”

En la misma línea, el intendente Pablo Descalzo, remarcó la importancia de estos programas: “Este tipo de encuentros son fundamentales para repensar, rediscutir y rediseñar distintas políticas públicas que garantizan la igualdad en nuestra sociedad”.



Previo a la apertura el intendente y la ministra firmaron actas de compromiso. Por un lado, el Programa Municipios por la Igualdad, que apunta a la autonomía económica de las mujeres brindando herramientas, insumos, capacitaciones y articulación con emprendimientos locales. Y por el otro, Comunidades sin Violencias, que busca reforzar la prevención y el acompañamiento integral.