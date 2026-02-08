IA para la ciencia: Científicos argentinos usan inteligencia artificial para tratamientos contra Alzheimer y Parkinson

Un equipo de científicos y científicas especialistas han desarrollado una herramienta de inteligencia artificial para estudiar proteínas asociadas a Alzheimer, Parkinson y la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), un avance tecnológico que permitirá elaborar nuevos tratamientos para las enfermedades.





Se trata de profesionales del Conicet, el Instituto Leloir y el Instituto Tecnológico de Buenos Aires que han creado AggrescanAI, un software que utiliza el aprendizaje profundo para entender y predecir el plegamiento incorrecto de las proteínas y la consecuente formación de agregados tóxicos en el cerebro, que colaboran en el desarrollo de las enfermedades neurodegenerativas.





El programa AggrescanAI hace uso de la inteligencia artificial de manera similar al conocido ChatGPT, pero con la excepción de que este sistema permite predecir qué parte de la proteína tiene mayor tendencia de adhesión y, en base a los casos ya conocidos, predecir la adherencia en muestras nuevas, en las que no se sabe si habrá o no plegamiento y en qué zonas.





Una herramienta para mejorar vidas

Según detallaron los y las profesionales, AggrescanAI funciona a partir de la carga en el sistema de las composiciones de las proteínas, cada una formada por 20 aminoácidos.





Si el software se entrena con una base de datos de todas las proteínas que generan adherencia, el sistema puede “leer” cada estructura y encontrar patrones que se repiten en proteínas donde se desconoce su reacción.





De este modo, los científicos y las científicas esperan que, en un futuro, sea posible evitar la formación de estos agregados y las enfermedades neurodegenerativas en casos de detección temprana, inhibiendo que siga la acumulación y retrasando los efectos.