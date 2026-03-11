Impactante choque en Ituzaingó: un motociclista salió despedido tras chocar contra un auto

Un violento accidente de tránsito alteró la noche del lunes en Ituzaingó, cuando un automóvil Fiat y una motocicleta colisionaron fuertemente en la intersección de la avenida Ratti y la calle Groussac. La secuencia completa del siniestro quedó registrada desde distintos ángulos por las cámaras de seguridad instaladas en la zona.



Las imágenes captadas a las 20:49 resultan clave para determinar las responsabilidades del hecho. En el registro se observa cómo el Fiat intenta doblar a la izquierda hacia Ratti, momento en el que la motocicleta lo impacta de lleno en el lateral del conductor.





Producto de la inercia, el joven sale despedido por el aire y se desliza varios metros por el asfalto junto a su rodado. Tras la colisión, el automovilista frena a los pocos metros, mientras los transeúntes y vecinos corren desesperados para asistir al herido.



Como consecuencia del impacto, el muchacho que conducía el rodado menor sufrió politraumatismos y tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Güemes, en Haedo. Pese al impacto, fuentes judiciales confirmaron que el joven se encuentra fuera de peligro.



Por su parte, el conductor del Fiat fue notificado en la escena del accidente de la apertura de una causa en su contra, la cual quedó caratulada bajo el delito de lesiones culposas.



La investigación se encuentra en manos de la UFI N° 2 de Ituzaingó. Según fuentes judiciales, los investigadores trabajan rápidamente en la recolección de pruebas.



Desde el entorno judicial aprovecharon la ocasión para dejar en claro su preocupación por la seguridad vial. "Hay cada vez más cantidad de estos hechos, es alarmante", advirtieron las autoridades que trabajan en la causa, poniendo el foco en la necesidad de extremar los cuidados al volante para evitar que esta estadística siga creciendo.