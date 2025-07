Impactante vuelco a pocas cuadras del centro de Castelar

Una mujer de 52 años volcó con su auto este domingo por la tarde en una esquina de Castelar norte, tras descompensarse mientras manejaba. Según declaró, perdió el conocimiento, chocó contra un auto estacionado y su vehículo terminó dado vuelta. No hubo heridos.



El accidente ocurrió este domingo 20 de julio, Día del Amigo, alrededor de las 17 horas, en la esquina de Marqués de Loreto e Italia, en Castelar norte.



Una mujer de 52 años que manejaba un Chevrolet Onix en dirección a Ituzaingó perdió el control del vehículo, impactó contra un Fiat 500 estacionado y volcó.



Según relató a las autoridades, se descompensó al volante y perdió el conocimiento, lo que habría provocado el siniestro. A pesar del violento vuelco, no sufrió heridas de gravedad y fue asistida en el lugar por una ambulancia del SAME. No hubo otros heridos.



Al lugar acudió un móvil de Bomberos que trabajó para dar vuelta el auto y liberar la calzada.



La investigación quedó en manos de la UFI N°7 de Morón, que caratuló el hecho como “averiguación de ilícito” para establecer las causas del accidente.