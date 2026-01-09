Incendio en Ituzaingó: se tiró del primer piso para salvar su vida

Un incendio de vivienda desatado en la intersección de las calles Pérez Quintana y Peredo dejó como saldo personas heridas, pérdidas materiales totales y momentos de extrema tensión entre los vecinos y los servicios de emergencia.



El siniestro movilizó a cuatro dotaciones de Bomberos, dos del Destacamento Centro y dos del Cuartel Central, que trabajaron para sofocar las llamas en una propiedad de planta alta.



La situación más crítica la vivió una mujer que, según confirmaron testigos debió arrojarse del primer piso al sentirse atrapada por el fuego. A raíz de la caída sufrió una fractura expuesta en una de sus piernas y debió ser trasladada de urgencia antes del arribo de las autobombas. Además, se reportó al menos otra persona con quemaduras leves producto del siniestro.

Tensión en el operativo

El trabajo de los servicios de emergencia estuvo marcado por un clima hostil en un barrio que, según reportaron testigos, se encontraba sin luz al momento del hecho.



Mientras algunos vecinos intentaban colaborar apagando el fuego con baldes, fuentes del caso indicaron que la primera dotación en arribar al lugar fue agredida.



Esta situación fue ratificada por testigos presenciales que confirmaron que "hubo tensión" e intentos de agresión tanto hacia los servicios de emergencia.

Pedido de ayuda urgente

Las pérdidas materiales fueron totales. Por ello, se activó una campaña solidaria para asistir a Alejandra, Thiago y Herman, quienes necesitan con urgencia ropa, calzado, ropa de cama y utensilios de cocina.



Las donaciones se reciben en el "Sum Esperanza", ubicado en la calle Aguaribay 2173. Se solicita ropa de mujer (talle 5/6, calzado 42) y de hombre (talles 5/6 y 2/3, calzado 44 y 40).