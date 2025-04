Injusta derrota del León

Ituzaingó cayó ante Puerto Nuevo por 1 a 0 y perdió la chance de quedar como único puntero del Torneo Apertura. Con esta derrota, dejó un invicto de tres victorias consecutivas.



En el Estadio Rubén Carlos Vallejos, casa del “Portuario”, se enfrentaron por la fecha 5 de la Primera C, el dueño de casa, y el León, de buen andar en el Campeonato.



Yendo al análisis de lo que dejó este encuentro, el primer tiempo, Ituzaingó dominó las acciones del mediocampo durante los primeros 20 minutos, donde generó varias chances de gol para abrir el marcador, pero falló en la puntada final.



Hasta que en el minuto 26, la primera situación que tuvo Puerto Nuevo, rompió el cero: tras un blooper defensivo del Verde, Rodrigo Hernández convirtió el único tanto del partido. Baldazo de agua fría para los dirigidos por Matías De Cicco, donde fue más que el rival, pero como se dice en la jerga futbolística: “Los goles que no se hacen en un arco, se hacen en otro”.



En el segundo tiempo, Puerto Nuevo defendió la victoria parcial, mientras que lo llevó al Verde en un terreno con muchos nervios, donde no le pudo encontrar la vuelta para poder empatar el partido.

Sin embargo, el juego se desvirtuó por momentos, dado que el árbitro Maximiliano López Monti, de mala actuación, sacó dos tarjetas rojas para ambos equipos: el primero fue Hernández, autor del primer tanto del match, y luego una polémica expulsión a Celso Báez.



Con mucha tensión en el campo de juego, Ituzaingó llegó al empate de cabeza por parte de Alcides Miranda Moreira, pero el juez de línea inventó un offside que no existió, y omitió al León de llevarse algo de Campana.



Mala tarde del Verde en condición de visitante, donde registró su primera caída en el Torneo Apertura, y quedó en la cuarta posición con nueve puntos, a uno de los tres líderes que, hasta el momento, son: Central Córdoba de Rosario, J.J.Urquiza y Lugano, con diez unidades.



Ahora, el León necesitará volver al triunfo en la próxima fecha cuando se enfrente a Central Córdoba de Rosario, el próximo domingo a las 17:35 hs, en el Carlos Sacaan, buscando regresar a la victoria y quedar bien arriba en la Primera C.