Un oasis animal en Parque Leloir

En el marco del Mes del Animal, un innovador proyecto en Parque Leloir, Buenos Aires, está redefiniendo lo que significa el cuidado de las mascotas. Se trata de Guardería del Parque & Al Agua Pet, una propuesta liderada por Alejandra, educadora canina; Bianca, instrumentadora quirúrgica; y Tiziana, estudiante de veterinaria. Este equipo multidisciplinario ha logrado fusionar la salud física con el equilibrio emocional, ofreciendo servicios que van desde la guardería personalizada hasta la estética canina sin estrés.

Un hogar lejos del hogar

Lo que diferencia a este espacio de los servicios tradicionales es su filosofía de "cuidado consciente". Ubicada en una zona privilegiada por su entorno natural, la guardería funciona dentro del seno de un hogar real, eliminando por completo el uso de caniles o bozales.



Adaptación progresiva: Cada "perrhijo" atraviesa una entrevista familiar y un proceso de adaptación antes de su estadía.



Confort absoluto: Los animales cuentan con espacios climatizados y un "dormi" equipado con camas king size.



Convivencia libre: Se prioriza un ambiente donde los perros interactúan sin tensiones, priorizando su salud emocional y social.

Sucursal en Castelar para cuidados personalizados

La marca también abrió una nueva sucursal en Castelar sur ideal para Perros que requieren atención individual, con necesidades especiales y los que no se adaptan a convivir en grandes manadas.

Estética y salud sin riesgos

La innovación también llega al área de Al Agua Pet, su peluquería canina, donde se respetan los tiempos biológicos de cada animal. A diferencia de los modelos convencionales, aquí los perros permanecen libres y no se utilizan métodos de sujeción que generen angustia.



Uno de los servicios más disruptivos es la limpieza dental sin anestesia, realizada por una médica veterinaria. Este procedimiento busca eliminar el sarro y prevenir enfermedades periodontales sin los riesgos que implica la sedación, siendo una alternativa segura y rápida para la salud general del animal.

El mes del animal llega con promociones

Para incentivar el cuidado responsable, el equipo ha lanzado una convocatoria especial: durante todo este mes quienes contraten servicios de guardería, peluquería o limpieza dental, accederán a un 10% de descuento. "Educamos abriendo oportunidades para acercar el bienestar animal a más familias", señalan sus fundadoras.





Contacto y Ubicación: * Lugar: Parque Leloir, zona Oeste, Buenos Aires. * Teléfono: .11 3207 0915 * Instagram:@guarderia.delparque-@alaguapet.



