Ituzaingó: desarticulan un punto de venta de droga y detienen a cuatro personas

Un allanamiento realizado en Ituzaingó permitió desarticular un punto de venta de drogas al menudeo que funcionaba en una vivienda particular. El procedimiento tuvo lugar en un domicilio ubicado sobre la calle Albert Schweitzer al 3100, en el barrio de San Alberto.



La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por el Municipio de Ituzaingó el pasado 3 de marzo ante la fiscalía.



Tras semanas de tareas de inteligencia y vigilancia, los efectivos lograron documentar las maniobras de comercialización de estupefacientes que se realizaban en el lugar, lo que derivó en la orden de allanamiento otorgada por el Juzgado de Garantías N° 2.



Durante el registro de la propiedad, los investigadores secuestraron cuatro bolsas de nylon que contenían clorhidrato de cocaína. El material incautado fue sometido a los reactivos químicos correspondientes, los cuales confirmaron la naturaleza de la sustancia.



Como consecuencia del operativo, fueron aprehendidas cuatro personas que se encontraban en la vivienda al momento del ingreso policial: un hombre de 34 años y tres mujeres de 23, 32 y 34 años de edad.



La causa quedó radicada en la UFI N° 9 de Morón, especializada en la lucha contra el narcotráfico.