Intento de femicidio en Ituzaingó: intentó quemar vivos a su expareja y a su hijo de 3 años

Un hombre de 35 años, identificado como Leandro Damián Gómez, se encuentra prófugo de la Justicia tras intentar quemar vivos a su expareja y a su hijo en una vivienda de Ituzaingó. Las autoridades trabajan en las tareas de búsqueda para lograr su detención por el intento de femicidio, del cual ambas víctimas lograron sobrevivir tras escapar por una ventana.



El hecho ocurrió durante la mañana del 16 de febrero en una propiedad ubicada sobre la calle Zorrilla de San Martín al 4400, esquina Tabaré, en el barrio Santos Vega.



Según fuentes de la investigación, la mujer había acudido al domicilio para que el acusado viera al hijo de tres años de edad que tienen en común. Sin embargo, cuando ella comenzó a juntar sus pertenencias para regresar a su casa, Gómez comenzó una violenta agresión.



Gómez le dió un golpe de puño en el rostro y la amenazó de muerte a los gritos. Inmediatamente después, el agresor salió del dormitorio y cerró la puerta con llave, dejando a la mujer y al niño atrapados en el interior.



Desde el exterior, el atacante empapó trapos con un líquido inflamable y los arrojó hacia las víctimas por la ventana. Tras encender uno de los bultos con un encendedor, lo lanzó hacia el interior y trabó la ventana desde afuera para bloquear cualquier vía de escape.



En medio de la desesperación y el avance del fuego, la mujer comenzó a patear la abertura hasta que logró destrabarla, logrando huir con su hijo de las llamas.



El incendio provocó la destrucción casi total de la vivienda, por lo que los bomberos confirmaron el riesgo de muerte que sufrieron las víctimas y el peligro de propagación para las viviendas linderas. Las imágenes posteriores al siniestro muestran los restos estructurales completamente carbonizados.



Tras el ataque, Gómez se dio a la fuga, es por eso que fuerzas policiales y judiciales trabajan intensamente para dar con su paradero.



La fiscal Paula Hondeville, titular de la UFI N° 10 de Morón, solicitó al Juzgado de Garantías N° 1 declarar su rebeldía y ordenar su inmediata captura. Se lo imputa por el delito de "homicidio agravado por violencia de género en grado de tentativa, con pluralidad de víctimas".

En caso de que sufras violencia de género

Si te encontrás en una emergencia, podés llamar al 911. Si necesitás asesoramiento, información o contención, podés llamar al 144. Cualquiera de estos números tiene atención las 24 horas, los 365 días del año, de manera gratuita y confidencial.



La violencia de género es una problemática que preocupa. Las estadísticas oficiales arrojan que durante 2024 hubo 1 femicidio cada 39 horas, según el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.



Más de 8 de cada 10 femicidios ocurrieron en zonas urbanas, y casi 4 de cada 5 se cometieron dentro de una vivienda.