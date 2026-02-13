Ituzaingó: Abre la inscripción para estudiar oficios
Diario La Ciudad
A partir del miércoles 18 de febrero se encuentran abiertas las inscripciones a los cursos cuatrimestrales y capacitaciones anuales del Centro de Formación Profesional Paula Albarracín (Las Heras 290).
La oferta académica es ofrecida por el municipio, gratuita y con certificados oficiales, con el objetivo de mejorar las condiciones de empleabilidad de los vecinos y vecinas de Ituzaingó, aportándoles conocimientos de utilidad para su desarrollo laboral.
Oferta formativa:
- Gasista de unidades unifuncionales
- Administración y conducción de RRHH
- Auxiliar contable
- Auxiliar en marketing de productos
- Administración de PYMES
- Diseño de página web
- Confección de lencería y corsetería
- Sastre/modista
- Cerrajero
- Instalador y reparador de equipos de climatización
- Armador y montador de paneles y cielorrasos de placas de roca de yeso
- Operador en elaboración de conservas de frutas y hortalizas
- Panadero
- Cocinero para comedor escolar
- Operador de informática para administración y gestión
- Instalador de sistemas eléctricos de energías renovables
- Ayudante de dentista
Las clases son presenciales y se dictan en la sede del Centro de Formación Profesional, en las oficinas de Desarrollo Productivo (Fragio 183) o en el Polo Productivo (Cnel. Pringles 2450).
Cómo inscribirse
Para inscribirse, es requisito obligatorio tener 18 años o más, y completar el formulario de inscripción correspondiente al curso seleccionado en el siguiente enlace: https://bit.ly/4reLnsV
Tras completar la preinscripción online, se le indicará por correo electrónico una fecha para completar la inscripción en forma presencial en Las Heras 290 (1° piso).
Allí deberá presentarse original y copia del DNI, ficha médica (que se puede descargar desde este enlace: https://bit.ly/4rIfPeW) y certificado o analítico de estudios, según corresponda al curso seleccionado.
Para más información de los cursos, como su duración, lugares de cursada, los requisitos particulares de inscripción u otras consultas, comunicate por correo electrónico a cfp8086@gmail.com o telefónicamente al 4623-3032, de lunes a viernes desde las 19hs.