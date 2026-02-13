Ituzaingó: Abre la inscripción para estudiar oficios

A partir del miércoles 18 de febrero se encuentran abiertas las inscripciones a los cursos cuatrimestrales y capacitaciones anuales del Centro de Formación Profesional Paula Albarracín (Las Heras 290).



La oferta académica es ofrecida por el municipio, gratuita y con certificados oficiales, con el objetivo de mejorar las condiciones de empleabilidad de los vecinos y vecinas de Ituzaingó, aportándoles conocimientos de utilidad para su desarrollo laboral.

Oferta formativa:

Gasista de unidades unifuncionales

Administración y conducción de RRHH

Auxiliar contable

Auxiliar en marketing de productos

Administración de PYMES

Diseño de página web

Confección de lencería y corsetería

Sastre/modista

Cerrajero

Instalador y reparador de equipos de climatización

Armador y montador de paneles y cielorrasos de placas de roca de yeso

Operador en elaboración de conservas de frutas y hortalizas

Panadero

Cocinero para comedor escolar

Operador de informática para administración y gestión

Instalador de sistemas eléctricos de energías renovables

Ayudante de dentista





Las clases son presenciales y se dictan en la sede del Centro de Formación Profesional, en las oficinas de Desarrollo Productivo (Fragio 183) o en el Polo Productivo (Cnel. Pringles 2450).

Cómo inscribirse

Para inscribirse, es requisito obligatorio tener 18 años o más, y completar el formulario de inscripción correspondiente al curso seleccionado en el siguiente enlace: https://bit.ly/4reLnsV



Tras completar la preinscripción online, se le indicará por correo electrónico una fecha para completar la inscripción en forma presencial en Las Heras 290 (1° piso).



Allí deberá presentarse original y copia del DNI, ficha médica (que se puede descargar desde este enlace: https://bit.ly/4rIfPeW) y certificado o analítico de estudios, según corresponda al curso seleccionado.



Para más información de los cursos, como su duración, lugares de cursada, los requisitos particulares de inscripción u otras consultas, comunicate por correo electrónico a cfp8086@gmail.com o telefónicamente al 4623-3032, de lunes a viernes desde las 19hs.