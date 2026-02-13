13 de feb. de 2026

Ituzaingó: Abre la inscripción para estudiar oficios

Diario La Ciudad

1 min de lectura

Las clases son presenciales y se dictan en la sede del Centro de Formación Profesional, en las oficinas de Desarrollo Productivo (Fragio 183) o en el Polo Productivo (Cnel. Pringles 2450).

A partir del miércoles 18 de febrero se encuentran abiertas las inscripciones a los cursos cuatrimestrales y capacitaciones anuales del Centro de Formación Profesional Paula Albarracín (Las Heras 290).

La oferta académica es ofrecida por el municipio, gratuita y con certificados oficiales, con el objetivo de mejorar las condiciones de empleabilidad de los vecinos y vecinas de Ituzaingó, aportándoles conocimientos de utilidad para su desarrollo laboral.

Oferta formativa:

  • Gasista de unidades unifuncionales
  • Administración y conducción de RRHH
  • Auxiliar contable
  • Auxiliar en marketing de productos
  • Administración de PYMES
  • Diseño de página web
  • Confección de lencería y corsetería
  • Sastre/modista
  • Cerrajero
  • Instalador y reparador de equipos de climatización
  • Armador y montador de paneles y cielorrasos de placas de roca de yeso
  • Operador en elaboración de conservas de frutas y hortalizas
  • Panadero
  • Cocinero para comedor escolar
  • Operador de informática para administración y gestión
  • Instalador de sistemas eléctricos de energías renovables
  • Ayudante de dentista 

Cómo inscribirse

Para inscribirse, es requisito obligatorio tener 18 años o más, y completar el formulario de inscripción correspondiente al curso seleccionado en el siguiente enlace: https://bit.ly/4reLnsV 

Tras completar la preinscripción online, se le indicará por correo electrónico una fecha para completar la inscripción en forma presencial en Las Heras 290 (1° piso). 

Allí deberá presentarse original y copia del DNI, ficha médica (que se puede descargar desde este enlace: https://bit.ly/4rIfPeW) y certificado o analítico de estudios, según corresponda al curso seleccionado.

Para más información de los cursos, como su duración, lugares de cursada, los requisitos particulares de inscripción u otras consultas, comunicate por correo electrónico a cfp8086@gmail.com o telefónicamente al 4623-3032, de lunes a viernes desde las 19hs.

