Ituzaingó: abrieron la inscripción para cursar Tecnicatura en Enfermería

El Gobierno Municipal informa a los vecinos y vecinas que, hasta el 31 de diciembre, se encuentran abiertas las preinscripciones en la Tecnicatura Superior de Enfermería que se dictará durante 2026 en el Centro Regional Universitario de Ituzaingó (Los Pozos 268).



La Tecnicatura Superior en Enfermería forma a profesionales capaces de brindar y gestionar los cuidados de enfermería para la prevención, recuperación y rehabilitación de las personas, en los diversos niveles de atención de salud. La carrera tiene una duración de tres años y se cursa presencialmente, de lunes a viernes, en el Centro Regional Universitario.



La inscripción se realiza en tres etapas:



1. Preinscripción



La preinscripción se realiza en línea, hasta el 31 de diciembre, completando el formulario que se encuentra en el siguiente enlace: https://sistemas.ms.gba.gov.ar/sge/web/app.php/inicio



En el formulario, al momento de seleccionar la sede, se debe elegir la opción “10001-Sistema Integrado de Salud Ituzaingó” que corresponde al Centro Regional Universitario de Ituzaingó. Una vez completado el formulario, que tiene carácter de declaración jurada, deberá imprimirse para ser presentado en la tercera etapa de inscripción.



2. Curso introductorio



A partir del 1 de enero y hasta el 28 de febrero, las y los ingresantes podrán realizar el curso “Introducción al Trabajo Profesional en Salud”. El mismo se dicta en línea mediante la Plataforma EVA y es obligatorio completarlo para ingresar a la carrera.



A finales de febrero estará disponible para su descarga el certificado que acredita la finalización del curso introductorio.



Se puede acceder a la Plataforma EVA desde este enlace: https://campusff.ms.gba.gov.ar/moodle/enrol/index.php?id=801



3. Inscripción en el CRUI



Para completar la inscripción, las y los aspirantes deben acercarse, del 2 de febrero al 6 de marzo, presencialmente al Centro Regional Universitario de Ituzaingó (Los Pozos 268) con originales y copias en folio de la siguiente documentación:





Formulario de inscripción (se imprime desde el sitio donde se realizó la inscripción en diciembre)

DNI

Analítico de secundaria o certificado actualizado de título en trámite.

Certificado laboral (si corresponde y se declaró que trabaja en el sistema de salud)

Partida o certificado de nacimiento

Certificado de apto psicofísico emitido por una institución pública (se puede presentar hasta el 30/04/26)

3 fotos 4x4



(+) Más información: Quienes necesiten asistencia para la inscripción, o ante cualquier consulta, pueden acercarse durante el mes de diciembre al Centro Regional Universitario de Ituzaingó (Los Pozos 268) de lunes a viernes de 9 a 12 y de 16 a 19hs, o comunicarse por WhatsApp al 11-2333-1553.