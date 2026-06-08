Ituzaingó: Amplio operativo de salud en varios barrios
Diario La Ciudad
Las jornadas tendrán lugar todos los miércoles de junio, en el horario de 9 a 13 horas. Si bien no se requiere pedir turno ni asistir con orden médica, la recepción se realizará de 9 a 11 horas o hasta agotar los cupos.
El Municipio de Ituzaingó acerca servicios de salud gratuitos a distintos barrios de la ciudad, a través del programa “La Salud en tu Barrio”.
En cada jornada, los vecinos y vecinas podrán recibir atención de odontología, clínica médica, testeo rápido de VIH y sífilis, pediatría, ginecología y obstetricia, nutrición, servicio social, asesoramiento en discapacidad y farmacia.
Las jornadas tendrán lugar todos los miércoles de junio, en el horario de 9 a 13 horas. Si bien no se requiere pedir turno ni asistir con orden médica, la recepción se realizará de 9 a 11 horas o hasta agotar los cupos.
Fechas y ubicaciones de los operativos
Miércoles 10 de junio - Centro de Jubilados “La Querencia” (Los Talas 87)
Miércoles 17 de junio - “La Constructora” (Ecuador 2690)
Miércoles 24 de junio - Sociedad de Fomento “Unión y Progreso” (Anchorena 1340)
(+) Más información: llamando a la Secretaría de Salud, al 2120-1870 o personalmente, en Avenida Ratti 10.