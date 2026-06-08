8 de jun. de 2026
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Ituzaingó: Amplio operativo de salud en varios barrios

Diario La Ciudad

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Las jornadas tendrán lugar todos los miércoles de junio, en el horario de 9 a 13 horas. Si bien no se requiere pedir turno ni asistir con orden médica, la recepción se realizará de 9 a 11 horas o hasta agotar los cupos.

Ituzaingó: Amplio operativo de salud en varios barrios
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El Municipio de Ituzaingó acerca servicios de salud gratuitos a distintos barrios de la ciudad, a través del programa “La Salud en tu Barrio”. 

En cada jornada, los vecinos y vecinas podrán recibir atención de odontología, clínica médica, testeo rápido de VIH y sífilis, pediatría, ginecología y obstetricia, nutrición, servicio social, asesoramiento en discapacidad y farmacia.

Las jornadas tendrán lugar todos los miércoles de junio, en el horario de 9 a 13 horas. Si bien no se requiere pedir turno ni asistir con orden médica, la recepción se realizará de 9 a 11 horas o hasta agotar los cupos.

Fechas y ubicaciones de los operativos


Miércoles 10 de junio - Centro de Jubilados “La Querencia”  (Los Talas 87)

Miércoles 17 de junio  - “La Constructora” (Ecuador 2690)

Miércoles 24 de junio -  Sociedad de Fomento “Unión y Progreso” (Anchorena 1340)

(+) Más información: llamando a la Secretaría de Salud, al 2120-1870 o personalmente, en Avenida Ratti 10.

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