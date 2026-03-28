Ituzaingó, asaltaron a Ponte Perro: "estamos vivos de milagro"

El reconocido artista de cumbia y RKT, popularmente conocido como "Ponte Perro", protagonizó una jornada de terror tras ser víctima de un violento asalto en su vivienda de Ituzaingó. El hecho desencadenó una intensa persecución policial que culminó con un delincuente abatido y dos peligrosos criminales detenidos por las fuerzas de seguridad bonaerenses.

Terror en el hogar del artista

El incidente comenzó cuando tres delincuentes armados irrumpieron en el domicilio donde se encontraba Mario Emanuel De Los Santos junto a su pareja. Según informaron fuentes policiales, las víctimas fueron golpeadas y maniatadas mientras los malvivientes sustraían pertenencias de valor. "Estamos vivos de milagro", declaró el cantante tras el suceso, destacando que el susto persiste pese a no haber sufrido heridas de gravedad.



Tras el alerta al 911, efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires iniciaron un operativo cerrojo. Los asaltantes intentaron huir en un Renault Kardian gris, vehículo que contaba con pedido de secuestro activo por robo en la Ciudad de Buenos Aires.

Persecución, choque y tiroteo

La huida terminó abruptamente en la intersección de las calles Ecuador y Alberti, donde el vehículo colisionó. En ese punto se produjo un enfrentamiento armado en el que un oficial abatió a uno de los ladrones. Este sujeto portaba una pistola equipada con un "Kit Roni", un dispositivo táctico que transforma armas cortas en subfusiles, aumentando drásticamente su letalidad.



Los otros dos cómplices intentaron escapar tomando como rehén a una vecina de 50 años, pero la rápida intervención de la U.P.P.L. de Ituzaingó logró disuadir la acción y concretar las capturas.

Criminales con frondoso prontuario

Las autoridades confirmaron que los detenidos poseen antecedentes penales de extrema gravedad:



G.N.P. (24 años): Procesado en 2020 por robo agravado, había recuperado su libertad apenas en abril de 2025 tras salir de la Unidad N°1 de Olmos. Se le incautó una pistola Beretta 9mm.



R.O.S. (35 años): Contaba con un pedido de captura activo por homicidio agravado criminis causae. En su poder tenía una pistola Bersa Mini Thunder con cargador extensible.

Estamos vivos de milagro"

A través de un breve comunicado, Mario Emanuel De Los Santos expresó el trauma vivido durante la madrugada del asalto. "Nos golpearon y nos ataron, pero gracias a Dios mi pareja y yo estamos físicamente bien. El susto no se nos va más", declaró el artista. El cantante destacó la rápida respuesta de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, cuyo arribo evitó que el robo pasara a mayores dentro de la vivienda.



Fuentes cercanas a la investigación confirmaron que el músico ya prestó declaración testimonial ante la fiscalía interviniente, relatando el grado de violencia con el que actuaron los tres delincuentes, quienes lo sorprendieron mientras descansaba.



La causa judicial avanza bajo la carátula de robo agravado y resistencia a la autoridad, mientras se investiga si esta banda profesional es responsable de otras "entraderas" reportadas recientemente en la zona oeste del conurbano.