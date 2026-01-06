Ituzaingó: buscan a "Chinchu", el perro salchicha robado por una pareja en una EcoSport blanca

Una familia de Ituzaingó vive horas de angustia y enfrenta una doble victimización: tras sufrir el robo de "Chinchu", un perro salchicha levantado de la calle por una pareja, ahora deben lidiar con estafadores que utilizan IA para exigir rescates falsos. Mientras la salud de la mascota más longeva de la casa empeora por la ausencia de su compañero, los dueños difundieron el video del robo ocurrido en la calle Fleming y ofrecieron "total confidencialidad" y recompensa para quien devuelva al animal.



El robo, ocurrido el pasado 19 de diciembre cerca de las 22.15, quedó registrado por cámaras de seguridad: una Ford EcoSport blanca dio la vuelta a la manzana específicamente para cazar al animal en los bulevares de la calle Fleming.





"En los videos, por la mala calidad, no se distingue bien, pero los ladrones parecen no ser mayores a 40 años", explicó Camila, dueña del perro.



Sobre la presencia del vehículo en la zona, la familia maneja dos hipótesis: que sean oportunistas o gente que asistió a una entrega de trofeos que se realizaba ese día en una sociedad de fomento cercana al lugar donde se vio el auto por primera vez.

¿Cómo reconocer a Chinchu?

Chinchu es un perro salchicha color marrón y está castrado. Para quienes crean haberlo visto o si alguien intenta venderlo, su dueña aportó detalles físicos clave que lo diferencian de otros:

Tiene la panza oscura .

. En el pecho tiene una zona con muy poco pelo (producto del roce con el piso al ser muy petiso).

(producto del roce con el piso al ser muy petiso). Sus orejas son marrones pero se degradan hasta llegar a negro en las puntas.

Intentos de estafa: IA y códigos de WhatsApp

La desesperación de la familia se topó con la crueldad de los estafadores. Camila relató que recibe llamados falsos "todos los días".



La modalidad siempre busca sacar dinero por adelantado: "Me quisieron hacer una estafa muy completa, con tres números involucrados, diciendo que se lo llevaban a Mendoza y usando imágenes hechas con Inteligencia Artificial", denunció. En otros casos, intentan realizar videollamadas para robar el código de acceso a WhatsApp.

El drama de Taty: "No juega ni quiere comer"

El robo no solo afectó a Chinchu, sino que devastó a los otros animales de la casa: "Negro", un perro rescatado que dormía y jugaba con él, y especialmente "Taty", una salchicha de 15 años que oficiaba de "madre adoptiva".



"La más afectada es Taty. Desde su ausencia duerme casi todo el día, casi no quiere comer y no se mueve como antes", contó Camila con preocupación. La situación los obligó a llevarla al veterinario, quien confirmó el diagnóstico: los perros mayores pueden entrar en un estado similar al duelo que afecta directamente su salud. "Ellos no entienden qué pasó, solo saben que Chinchu no volvió", lamentó la joven.

Recompensa y devolución sin preguntas

La familia insiste en que no busca conflictos legales, sino recuperar a su mascota.



Ofrecen total confidencialidad y recompensa para quien lo devuelva. Además, extendieron una oferta particular: "Si alguien cree que tiene a Chinchu porque le vendieron un perro similar sin saber que era robado, también le devolveremos lo que haya gastado".



Quienes puedan aportar datos verídicos pueden comunicarse al 11-2623-9755.