Ituzaingó: cayeron en un control por falta de VTV con casi un kilo de cocaína oculto en un mantel

Lo que comenzó como un control de tránsito de rutina en Ituzaingó por la falta de la oblea de la VTV terminó en un secuestro de drogas. El procedimiento, realizado en plena Autopista del Oeste, derivó en la incautación de casi un kilo de cocaína fraccionada y la detención de dos hombres.



Ayer jueves a las 9 de la mañana, mientras se realizaba un operativo de control en el Peaje de Ituzaingó, sentido Luján, la Policía de Seguridad Vial detuvo a dos hombres que transportaban cocaína.



El procedimiento se inició cuando los efectivos del Destacamento Autopista del Oeste detectaron el paso de un Peugeot 207 color gris que no contaba con la oblea de la Verificación Técnica Vehicular.



Tras interceptar el vehículo y solicitar la documentación, los agentes hicieron desplazar el auto fuera de los carriles de circulación para labrar la infracción, momento en el que notaron un marcado nerviosismo en los ocupantes.



Ante la actitud sospechosa, se procedió a una requisa de urgencia. Al descender del vehículo, los policías observaron que el acompañante llevaba consigo una tela blanca tipo mantel con la que intentaba envolver una bolsa transparente. Al revisar el bulto, hallaron 933 dosis de cocaína, que tras el pesaje totalizó un número cercano al kilo de cocaína fraccionada.



Los implicados fueron identificados como Matías Navarro (35) y Lucas Molina Bello (19). Ambos quedaron detenidos por orden del Juzgado de Garantías N° 3, a cargo del Dr. Robles, bajo la intervención de la UFI N° 9 de Morón, especializada en Narcotráfico. Según informaron fuentes judiciales, los imputados fueron trasladados para su indagatoria pero se negaron a declarar ante las autoridades.

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